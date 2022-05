Nouveauté Prixtel : le forfait mobile Le dunk de 20 à 80Go dès 5.99€ par mois !

Si vous êtes à l'affût d'un bon plan pour votre nouveau forfait mobile, vous devriez apprécier le tout nouveau "forfait qui match" mis en avant par l'opérateur Prixtel : de 20Go à 80Go d'internet à partir de 5,99€ par mois, sans engagement et neutre en CO2 ; nous vous le présentons en détail dans cet article.

Du vert, du juste et de la flexibilité

L'opérateur Prixtel, connu pour ses forfaits flexibles et neutres en CO2, sort une toute nouvelle offre mobile, signée Le dunk, en partenariat avec les playoffs Betclic ELITE. Des jeux de mots bien trouvés accompagnent la promotion de celle-ci, une offre qui plus est sans engagement. Vous pourrez alors dès que vous le souhaitez et sans frais résilier votre abonnement mobile.

Avant de se lancer dans la présentation du forfait Le dunk, prenons le temps d'évoquer les principe et fonctionnement de l'opérateur. Prixtel a été un véritable pionnier dans sa proposition de forfaits mobiles flexibles. En effet, chaque offre se compose de trois paliers data auxquels est attribué un tarif spécifique. L'opérateur permet ainsi aux utilisateurs de payer seulement ce qu'ils consomment, autrement dit le prix juste !

Aussi, membre du Climate Act, l'opérateur affiche des forfaits neutres en CO2 ! Avec son Label bas-carbone, ses actions écologiques visent à compenser les émissions de dioxyde de carbone (CO2) générées par l'utilisation des forfaits mobiles ainsi que par l'activité de l'entreprise. Il aura ainsi planté quelque neuf mille arbres - des pins et des chênes - au sein de son parc situé dans le département du Loir-et-Cher. Il finance par ailleurs un projet écoresponsable chaque année et accompagne les professionnels du milieu agricole notamment qui souhaitent, eux aussi, s'engager sur cette voie écoresponsable. Vous pourrez retrouver plus de renseignements sur les actions mises en place par l'opérateur sur son site officiel.

Enfin, Prixtel œuvre à la qualité de son service client, prouvée par son placement à la première place du podium dans le cadre d'un sondage organisé par le magazine Capital !

Le nouveau forfait Le dunk à prix cadeau

Le forfait qui nous intéresse aujourd'hui est le forfait Le dunk, tout juste lancé ce mardi 24 mai dernier. Partenaire des playoffs Betclic ELITE, le forfait Le dunk est "tout-terrain" et offre la possibilité de surfer sur le web à hauteur de 80Go en France métropolitaine, de quoi regarder en toute sérénité des matchs en qualité HD sur le réseau 4G et 4G+ de SFR, couverture officielle de Prixtel. Plus précisément, l'offre Le dunk se présente comme suit :

jusqu'à 20Go : 5,99€ par mois

de 20Go à 50Go : 7,99€ par mois

de 50Go à 80Go : 9,99€ par mois

Vous êtes amené à vous déplacer en dehors de la Métropole pour des raisons professionnelles ou vous appréciez tout simplement les vacances à l'étranger ? L'opérateur vous fournit jusqu’à 10Go utilisables depuis les pays de l'Union européenne comme depuis les départements d'outre-mer !

Du côté des communications, le forfait Le dunk prévoit l'illimité pour vos appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole vers les numéros métropolitains, mais également pour ceux émis depuis les DOM, et plus largement depuis l'Union européenne.