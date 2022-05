Un mystérieux smartphone Google Pixel apparaît dans le code d’Android

Nous savons que le géant américain travaille sur les prochains smartphones Pixel 7, Pixel 7 Pro et un modèle pliant mais un autre téléphone portable, plutôt haut de gamme pourrait bien être à l’étude. En voici tous les détails.

Lors de son évènement Google I/O, le géant américain a officialisé le smartphone de milieu de gamme, le Pixel 6a qui sera très prochainement disponible. La marque a également montré les premières images du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro qui pourraient être officialisé dans les prochains mois. Nous savons également qu’un modèle pliant est en préparation. Le site 9to5Google vient de repérer ce qui pourrait bien être des références à tout nouveau produit, dans le code source du système d’exploitation Android.

Des références à des félins

Le site rapporte avoir trouvé des références C10 et P10 qui seraient liées à « Cheetah », représenté par le Pixel 7 Pro et « Panther », qui serait le Pixel 7. En plus de ces noms de code, deux autres Felix et Lynx seraient liés à deux autres appareils. Le site pense qu’il pourrait s’agir du Pixel 7a et d’un autre dispositif inconnu, peut-être une version du Pixel Notepad pliable. En plus, le site a constaté que Google préparait le support d’un écran en rupture avec ceux actuellement produit, sans que nous ayons plus de détail pour le moment mais qui serait étiqueté « G10 » sans que l’on sache à quel appareil il fait référence.

Les caractéristiques techniques découvertes dans le code source relative à ce « G10 » montrent qu’il s’agit d’un appareil animé par un chipset Samsung Exynos ou Google Tensor et qu’il possède un écran avec une fréquence de 120 Hz, une définition de 1440x3120 pixels et des dimensions de 155x75 mm, éliminant le fait qu’il s’agisse d’une tablette tactile. Certaines personnes pensent qu’il pourrait s’agir d’un smartphone dédié aux jeux vidéo, à l’image des Asus ROG Phone 5, Nubia Red Magic7 ou Lenovo Legion, voire Poco F4 GT, par exemple.