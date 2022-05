Honor officialise les trois nouveaux smartphones de la série 70 en Chine, Honor 70, 70 Pro et 70 Pro+

Désormais indépendante de son ancienne maison-mère Huawei, la marque Honor continue de voler de ses propres ailes déroulant son planning de sortie avec l’arrivée sur le marché chinois de la nouvelle série 70 composée de trois téléphones dont voici tous les détails.

Alors qu’en France, tous les regards se tournent vers le nouveau smartphone haut de gamme de la marque chinoise Honor avec le Honor Magic4 Pro (mais aussi sa version classique Magic4 et sa déclinaison abordable, le Magic4 Lite disponible en version 4G ou 5G), le fabricant vient d’officialiser la nouvelle série Honor 70. Celle-ci est composée de trois modèles, le Honor 70, le Honor 70 Pro et le Honor 70 Pro+ à partir du milieu de gamme pour monter tout en haut.

Quelle fiche technique pour le Honor 70 Pro+ ?

Le smartphone le mieux équipé est en toute logique, le Honor 70 Pro+ qui s’appuie sur un processeur MediaTek Dimensity 9000 associé à 8 ou 12 Go de mémoire vive avec un espace de stockage de 256 Go, une batterie de 4500 mAh supportant la charge rapide à 100 watts, comme le Magic4 Pro. Il dispose d’un écran de 6,78 pouces FHD+ AMOLED à 120 Hz. Pour les photos, il est équipé d’un capteur principal de 54 mégapixels Sony IMX800 accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un dernier objectif stabilisé avec zoom optique 3x de 8 mégapixels. Il y a un capteur de 50 mégapixels en façade pour se prendre en selfie. Le Honor 70 Pro+ est animé par Android 12 avec une surcouche logicielle Magic UI 6.1.

Les caractéristiques techniques des Honor 70 Pro et Honor 70

Le Honor 70 Pro reprend presque toute la fiche technique de la version Pro+ embarquant le même écran, la même configuration photo et la même batterie aussi capable de supporter la charge à 100 watts. Le chipset est différent puisqu’il s’agit d’un MediaTek Dimensity 8000 avec 8 ou 12 Go de mémoire vive et 256 Go ou 512 Go d’espace de stockage. Pour le Honor 70, ce n’est pas la même histoire puisqu’il est équipé d’un écran plus petit, de 6,67 pouces FHD+ à 120 Hz toujours sur une dalle AMOLED. Le processeur est un Qualcomm Snapdragon 778G+ associé à 8 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage. Le tout est alimenté par une batterie d’une capacité de 4800 mAh supportant la charge à 66 watts. La partie photo est la même que les deux mobiles précédents mais sans le module de téléobjectif. Pour les selfies, il y a un capteur de 32 mégapixels installé à l’avant.

Pour le moment, les Honor 70, Honor 70 Pro et Honor 70 Pro+ sont uniquement commercialisés en Chine pour des prix respectifs de 375 € HT, 515 € HT et 600 € HT environ. Nous verrons quels seront les modèles qui seront proposés en France d’ici quelques mois pour suppléer le Honor 50, lancé en fin d’année dernière en France.

