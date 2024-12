Nothing Fold (1) : concept d’un smartphone pliant innovant

Non, Nothing se lance pas (encore ?) sur le marché des smartphones pliants. Il pourrait se passer un moment avant qu’un tel modèle soit commercialisés par la marque et il est également possible que cela n’arrive jamais. Toutefois, Sarang Sheth, un design déjà à l’origine de concept tels que l’Apple Pen ou un HomePod avec un écran géant a publié des rendus de ce qu’il a imaginé comme étant le premier smartphone pliant de la marque portant le nom de Nothing Fold (1).

Bien entendu, le Nothing Fold (1) conserve l'ADN esthétique de la marque avec son dos transparent qui laisse entrevoir les composants internes.

L'appareil se démarque par sa finesse remarquable : 6,3 mm en position ouverte et 14 mm une fois replié, incluant le bloc photo. La structure externe est composée de métal, tandis que l'avant et l'arrière sont en verre, conférant au téléphone un aspect premium.

Interface Glyph repensée et des caractéristiques techniques à la pointe

L'interface lumineuse caractéristique de Nothing évolue sur ce modèle pliant. Le Fold (1) intègre 6 barres lumineuses distinctes ainsi qu'un « Glyph Ticker » positionné sur la tranche du téléphone, visible que l'appareil soit ouvert ou fermé. Cet élément est même capable d’afficher des messages pour diffuser, par exemple des notifications.

Le designer a même poussé l’exercice à envisager une configuration technique. Ainsi, le smartphone embarque le processeur MediaTek Dimensity 9400, accompagné de 16 Go de RAM. L'autonomie est assurée par une batterie de 5500 mAh compatible avec la charge sans fil 15W. Pour la partie photo, l'appareil dispose d'un capteur frontal de 32 mégapixels. À l’arrière, il y a trois capteurs photo, ce qui est une première pour la marque. Le téléphone supporte la charge sans fil.

Système d'exploitation optimisé et même un prix estimé

Le Fold (1) serait livré avec Nothing OS 3.0, une version optimisée du système d'exploitation maison. Cette interface promet de meilleures performances, un catalogue de widgets étendu et des améliorations significatives de l'expérience utilisateur.

Face à une concurrence dont les prix peuvent atteindre 3000 dollars pour certains modèles tri-pliables, Sarang Sheth estime que le Fold (1) sera proposé à un tarif plus accessible. Un prix de lancement pourrait inférieur à 1000 euros et donc se présenter comme une alternative attractive sur le marché des smartphones pliants.