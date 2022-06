Dernière chance pour obtenir un forfait mobile 40Go à seulement 4.99€ par mois

Si vous n'avez pas vu passer l'offre promotionnelle de Prixtel, il est encore temps d'en profiter... En effet, cette dernière prend fin ce soir à minuit et vous offre jusqu'à 60Go d'internet à prix réduit la première année d'abonnement ! Sans engagement, de 40Go à 60Go d'internet dès 4,99€ par mois, neutre en CO2 ; venez (re)découvrir le forfait Le petit en détail dans cet article.

Prixtel et son offre en promotion, flexible et neutre en CO2

L'opérateur Prixtel avait mis en avant depuis quelque temps déjà son forfait Le petit bénéficiant d'une réduction la première suivant la souscription. Disponible encore jusqu’à ce soir, 23h59, cette offre vous permettra de bénéficier de 40Go à 60Go en France métropolitaine. Vous trouverez la présentation détaillée du forfait Le petit en seconde partie de cet article.

Avant cela, prenons le temps de vous introduire l'opérateur, ses engagements environnementaux ainsi que le fonctionnement de ses forfaits mobiles, si vous ne les connaissiez pas encore. Prixtel est un opérateur de réseau mobile qui s'engage tant sur le plan environnemental que sur la qualité de son service client. À ce titre, il a remporté la première place du podium après une enquête organisée par le magazine Capital !

En ce qui concerne sa démarche écoresponsable, il s'investit dans des actions visant à compenser les émissions de dioxyde de carbone (CO2) causées par l'utilisation des forfaits mobiles et l'activité de l'entreprise. Outre son Label bas-carbone, Prixtel poursuit un objectif ambitieux : compenser 100% des émissions de CO2 d'ici 2040 ! Pour ce faire, il a - à titre d'exemple - planté plusieurs milliers d'arbres, des pins et des chênes, au sein de son parc situé dans le département du Loir-et-Cher. L'opérateur souhaite étendre son action notamment en proposant un accompagnement auprès des professionnels du secteur agricole qui souhaiteraient également s'investir dans cette voie plus écologique. Vous pouvez retrouver le détail des actions menées par Prixtel sur son site officiel.

Enfin, évoquons la flexibilité des forfaits proposés. Chaque offre mobile se compose de trois paliers data auxquels est attribué un tarif spécifique. Vous pouvez, avec ce système, varier votre consommation internet en fonction de vos envies et de vos besoins, mais aussi en fonction de vos finances, et ainsi payer le prix juste !

Le forfait Le petit : de 40Go à 60Go dès 4,99€

Le forfait Le petit vous permettra de surfer sur le net à hauteur de 60Go depuis la France métropolitaine. Il bénéficie en outre d'une réduction mensuelle de 5€ la première année de votre abonnement, quel que soit le palier data que vous consommez.

Pour être plus précis, voici comment se présente le forfait Le petit :

jusqu'à 40Go : 4,99€/mois pendant 1 an puis 9,99€

pendant 1 an puis 9,99€ de 40Go à 50Go : 7,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€

pendant 1 an puis 12,99€ de 50Go à 60Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 14,99€

Vous êtes amené à voyager au sein de l'Union européenne et des départements d'outre-mer ? Qu'ils s'agissent de déplacements professionnels ou de séjours de loisirs, l'opérateur vous fournit pas moins de 10Go afin que vous puissiez rester connecté depuis ces destinations.

Du côté des communications, vous pourrez appeler et envoyer vos messages sans compter en France métropolitaine, depuis les DOM et plus largement depuis l'Union européenne, grâce à l'illimité.

Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier votre abonnement mobile dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais.