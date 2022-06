Le Samsung Galaxy A53 5G est au prix le plus bas depuis sa sortie en mars dernier

Depuis sa sortie en mars 2022, nous n’avons pas vu le Samsung Galaxy A53 5G à un prix aussi bas. Vous le trouverez sur le site de Rakuten avec une remise immédiate de -26% qui fait drastiquement chuter son prix. Découvrez dès maintenant à quel prix vous allez pouvoir changer de smartphone et vous faire plaisir avec un téléphone Samsung à petit prix.

Avec -26% de réduction, le Samsung Galaxy A53 5G est à prix canon

Cette semaine, une pluie de promotions s’abat sur les smartphones Samsung. Le Samsung Galaxy A22 5G n’est pas le seul à voir son prix chuter et devenir encore plus accessible. Le tout dernier Samsung Galaxy A53 5G, le digne successeur du Galaxy A52, voit son prix baisser pour votre plus grand bonheur. Grâce à une réduction de -26% proposée sur le site de Rakuten, le Galaxy A53 devient accessible pour 336€ seulement au lieu des 459€ habituels. Nous ne l’avons jamais vu à un prix aussi bas depuis son lancement.

Comme toujours, les achats chez Rakuten vous rapportent de l’argent. En commandant votre Samsung Galaxy sur le site de cette enseigne, 50.40€ vous seront offerts sur votre cagnotte. Une jolie somme qui vous permettra de vous faire plaisir à nouveau en choisissant par exemple des accessoires pour votre nouveau téléphone. La livraison, gratuite et rapide, ainsi que le paiement en plusieurs fois sont autant de services disponibles pour vous simplifier la vie.

Les caractéristiques du tout dernier Samsung Galaxy A53 5G

Le Samsung Galaxy A53 5G proposé en promotion est noir. Il a un poids de 189 g et a pour dimensions 159.6 x 74.8 x 8.1 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP67, une assurance contre la poussière et l'eau. Le Galaxy A53 5G, smartphone de Samsung, possède un écran Super AMOLED avec 120 Hz de taux de rafraîchissement, une définition de 2400 X 1080 px et 6,50 pouces de diagonale.

Pour les passionnés de photographie, le Galaxy A53 5G embarque cinq modules photos, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal intègre une résolution de 64 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. En ce qui concerne le deuxième objectif arrière, il se caractérise par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière est doté pour sa part de 5 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière propose quant à lui 5 Mpx de résolution et une ouverture relative de f2. 4. Pour sa part, l'objectif frontal intègre une résolution de 32 Mpx. Grâce à ce mobile, vous pourrez enregistrer des clips vidéo en 4k.

Sous le capot, le portable opte pour une puce Exynos 1280, épaulée par une RAM de 6 Go et dispose d’un espace de stockage de 128 Go. Ce SoC est équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz ainsi que d'une puce graphique Mali G68 MC4. Pour ce qui est de la connectivité et du réseau, l'appareil est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 5 (ac). L'appareil est livré sous Android 12. Il embarque une batterie de 5 000 mAh de capacité avec charge rapide 25 W.