Duel de forfaits mobiles 40Go à 5€ par mois seulement !

Parce qu'il n'est pas toujours évident de s'y retrouver parmi les offres mobiles à prix mini, nous vous avons concocté une sélection de deux forfaits en promotion que nous comparons afin de faciliter votre choix ! Découvrez dans cet article notre duel de forfait 40Go avec les opérateurs Prixtel et Syma Mobile !

Les forfaits 40Go de Prixtel et Syma Mobile

Les forfaits 40Go des opérateurs Prixtel et Syma Mobile sont à prix réduit la première année d'abonnement ! L'offre promotionnelle de Prixtel court jusqu'au 7 juin prochain inclus. Sans engagement, vous aurez l'opportunité de résilier l'une ou l'autre de ces offres mobiles à moins de 5€ dès que vous le souhaitez et sans frais.

Le forfait Le petit de Prixtel bénéficie d'une réduction mensuelle de 5€ pendant un an, soit 60€ d'économies, quel que soit le palier de data utilisé. Ainsi, pour profiter de 40Go en France métropolitaine, il vous faudra vous acquitter de 4,99€ par mois au lieu de 9,99€ !

Chez Syma Mobile, vous pouvez souscrire au forfait Le cinq vous offrant 40Go pour la somme de 4,90€ par mois. Ce tarif reste valable un an avant d'évoluer à 7,90€ par mois ; vous permettant ainsi d'épargner 36€.

Quel forfait choisir : Prixtel ou Syma Mobile ?

Voici nos critères de sélection pour vous aider à faire votre choix :

Le prix : bien qu'identique à 9 centimes près la première année, le forfait de Syma Mobile sera moins cher de 2 euros par mois au-delà.

La flexibilité : seul Prixtel propose un forfait flexible allant jusqu'à 60Go d'internet. Vous paierez bien entendu le surcoût en fonction de votre consommation de data.

La date à l'étranger (UE/DOM) : Prixtel est plus avantageux puisqu'il propose 10Go contre 4Go fournis par Syma Mobile.

L'illimité : les deux forfaits proposent l'illimité utilisable depuis la Métropole, les DOM et l'UE. Toutefois, Syma Mobile vous offre la possibilité de communiquer comme bon vous semble depuis la Métropole vers les DOM.

Les petits plus : le forfait le petit de Prixtel est neutre en CO2. Le forfait de Syma Mobile vous permet de vous connecter et de communiquer de manière illimitée également depuis l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein.