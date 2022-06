Samsung Galaxy M23 vs Xiaomi Redmi Note 11S : lequel acheter ?

Si vous souhaitez profiter d’un smartphone pour un budget limité mais qui vous permettra tout de même de profiter de votre vie numérique, nous avons sélectionné pour vous le Samsung Galaxy M23 5G et le Xiaomi Redmi Note 11S. Mais entre ces deux mobiles, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de comparaison pour vous aider dans votre choix.

Si vous souhaitez privilégiez un format plutôt compact pour votre futur smartphone, regardez du côté du Xiaomi Redmi Note 11S qui propose des dimensions moins importantes que le Samsung mais également un poids plus faible puisqu’il ne fait que 179 grammes contre 198 grammes pour son concurrent du jour. Il est également plus fin mesurant 8,09 mm de profil contre 8,4 mm. Les deux disposent d’un design assez conventionnel avec des blocs d’optiques à l’arrière qui sont plus discrets sur le mobile sud-coréen que le modèle chinois étant donné que la partie qui contient les objectifs photo est de la même couleur que le reste de la coque au dos.

Les deux smartphones embarquent une batterie d’une capacité de 5000 mAh ce qui leur permet d’offrir une bonne autonomie. C’est le Xiaomi qui se recharge plus rapidement que le Samsung supportant la charge à 33 watts.

Un écran AMOLED contre du LCD mais avantage à la 5G pour la connectivité

L’écran le plus remarquable est installé sur le Xiaomi Redmi Note 11S puisqu’il profite d’une surface d’affichage AMOLED de 6,43 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et ayant une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz donc proposant ainsi des défilements plus fluides que sur l’écran du Samsung qui est rafraîchit à 60 Hz. Ce dernier offre des contrastes beaucoup moins profonds que sur l’écran du Xiaomi et des couleurs moins éclatantes vu qu’il s’agit d’une dalle LCD qui est installée sur le Galaxy M23 5G. Sa diagonale est de 6,6 pouces, donc légèrement plus grande. L’avantage du mobile sud-coréen est le fait qu’il soit compatible avec les réseaux de télécommunication 5G alors que le Redmi Note 11S est limité à la 4G. Ils sont tous les deux compatibles Wi-Fi 5, NFC et Bluetooth avec la possibilité de brancher un casque. Seul le Xiaomi supporte une carte mémoire pour étendre la capacité de stockage interne qui commence à 64 Go chez Xiaomi et 128 Go pour le Samsung. Le Xiaomi propose un son stéréo alors qu’il est mono sur le Galaxy M23 5G. Il y a un émetteur infrarouge sur le Redmi Note 11S et il est certifié IP53 donc protégé contre les éclaboussures. Les deux sont équipés d’un lecteur d’empreinte digitale installé sur le bouton de mise en veille.

Xiaomi Redmi Note 11s acheter au meilleur prix Rakuten

199,00 € Rakuten

Fnac Marketplace 205,00 € acheter Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 219,93 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Lequel offre les meilleures performances ?

Question performances, c’est le Redmi Note 11S qui domine les débats avec son processeur MediaTek Helio G96 contre un chipset Qualcomm Snapdragon 665 installé dans les entrailles du Samsung. Il est associé à 4 Go sur le Galaxy M23 5G et 4 ou 6 Go pour le Xiaomi. Enfin, pour la configuration photo, le Redmi Note 11S a une petite avance puisqu’il dispose d’un capteur de 108 mégapixels contre principal contre un 50 mégapixels sur le Samsung. Ils ont tous les deux un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels. Le Redmi Note 11S propose en plus un capteur de 2 mégapixels pour les photos de type macro et un autre de 2 mégapixels aussi pour calculer la profondeur de champ. Le Samsung n’a qu’un capteur de 2 mégapixels supplémentaires. Pour les selfies, le Redmi Note 11S embarque un capteur de 16 mégapixels contre un module de 8 mégapixels sur le Samsung.