Le Xiaomi Redmi Note 11 est encore moins cher grâce à ce code promo

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 11

Le Xiaomi Redmi Note 11 à prix canon chez Rakuten est gris. Il a un poids de 179 g et a pour dimensions 159,87 x 73,87 x 8,09 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP53 : il présente une assurance contre la poussière et l'eau. L'écran Amoled du smartphone Redmi Note 11 est doté d'une dalle avec une définition de 2400 X 1080 px, 90 Hz de taux de rafraîchissement et une diagonale de 6,43 pouces. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un capteur d'empreinte digitale.

Voilà quelques informations qui intéresseront les photographes passionnés : cinq modules photos sont présents sur le Redmi Note 11, quatre à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal est doté de 50 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière intègre, lui, 8 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. En ce qui concerne le troisième objectif arrière, il possède une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière propose pour sa part une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f2. 4. Quant à lui, l'objectif avant se caractérise par 13 Mpx de résolution. Le Redmi Note 11 vous permettra également de capturer vos clips vidéo en 1080p. Ce mobile embarque un stabilisateur électronique.

Quant aux performances, ce portable est équipé de la puce Snapdragon 680. Elle est par ailleurs dotée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz ainsi que d'une puce graphique Adreno 610. Ce SoC offre un espace de 4 Go de RAM ainsi que 128 Go d’espace de stockage. D'un point de vue du réseau et de la connectivité, l'appareil est équipé de la 4G ainsi que du wifi 5 (ac). Le portable utilise Android 11. Sa batterie d'une capacité de 5 000 mAh est compatible avec la charge rapide 33 W.