Xiaomi POCO F3 : une offre avec 120€ de remise à saisir immédiatement !

Voici une offre avec une réduction sur un smartphone Xiaomi à saisir au plus vite ! Vous allez pouvoir aujourd’hui acheter le POCO F3 120€ moins cher que d’habitude grâce à la remise immédiate proposée sur le site de Cdiscount. Si vous voulez en savoir plus pour changer de smartphone à petit prix, nous vous conseillons de vite lire la suite.

Le Xiaomi POCO F3 est en promotion à moins de 250€ chez Cdiscount

Si vous êtes à la recherche d’un bon plan smartphone pour changer le votre à petit prix, la suite devrait vous plaire. Nous avons découvert une offre incontournable sur le site de Cdiscount pour acheter le Xiaomi POCO F3 au meilleur prix aujourd’hui. Vous allez pouvoir le payer 120€ moins cher. Sur la boutique officielle Xiaomi de Cdiscount, il est proposé à 249€ au lieu de 369€. Vendu et expédié pour le constructeur lui-même, réalisez votre achat en toute sécurité.

Chez Cdiscount, il est tout à fait possible de payer son téléphone en 4 mensualités de 63.99€ chacune. Cela peut vous permettre de vous faire plaisir sans pour autant déséquilibrer votre budget du mois. La livraison gratuite et la reprise de votre ancien smartphone sont également mises à votre disposition.

La fiche technique du très abordable POCO F3

Le Xiaomi Poco F3 en promotion chez Cdiscount est noir. Il pèse 196 g et a pour dimensions 163.7 x 76.4 x 7.8 mm. Le Poco F3 est un smartphone doté d'un écran AMOLED de 2400 X 1080 px de définition, d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'une diagonale de 6,67 pouces. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un capteur d'empreintes digitales pour vous authentifier et de la reconnaissance faciale.

Quatre modules photos sont présents sur le Poco F3, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal propose 48 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière se caractérise quant à lui par 8 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le dernier objectif arrière est doté d'une résolution de 5 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant possède, lui, 20 Mpx de résolution. Le Poco F3 vous permettra aussi d'enregistrer des clips vidéo en 4K@30 IPS. Ce mobile se caractérise par un stabilisateur électronique.

Quant aux performances, l'appareil opte pour une puce Snapdragon 870. Ce SoC intègre un processeur 8 cœurs cadencé à 3,2 GHz. Le portable est également équipé d'une puce graphique Adreno 650. Côté RAM, ce dernier offre un espace de 6 Go et côté stockage compter sur un espace de 128 Go. Au niveau du réseau et de la connectivité, l'appareil a la 5G ainsi que le wifi 6. Le mobile utilise Android 11. Pour charger votre portable à tout moment, vous apprécierez une charge rapide de 33 W. Du côté de l'autonomie, sa batterie propose une capacité de 4 520 mAh.