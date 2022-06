Des images et l’intégralité de la fiche technique du futur Poco F4 5G dévoilée avant l’heure

Après le récent Poco F4 GT, la marque doit prochainement continuer à développer cette série F4 et devrait annoncer le Poco F4 5G. Mais des images ont été publiées sur la toile ainsi que l’intégralité de sa fiche technique et dont voici tous les détails.

Fin avril, le Poco F4 GT était officiellement présenté et c’est désormais vers le Poco F4 5G que tous les regards sont tournés étant donné qu’il s’agit d’un mobile attendu pour son rapport qualité/prix. En effet, la marque a officialisé le fait qu’il serait doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 870, un chipset qui permet d’obtenir de très bonnes performances notamment en jeu, un créneau de la marque. Il est présent sur plusieurs appareils dont le realme GT Neo 3T, le Black Shark 5, le realme GT Neo 2, le Vivo X60 Pro, par exemple.

Quelles autres caractéristiques techniques ?

Depuis, grâce à une fuite, on en sait plus sur les autres caractéristiques techniques du Poco F4 5G. Si on en croit la source, le smartphone serait un Redmi K40S renommé, un modèle sorti uniquement dans certains marchés. Le Poco F4 5G devrait donc disposer d’un écran AMOLED de 6,67 pouces affichant une définition de 1080x2040 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz supportant le format Dolby Vision, comme certains mobiles Xiaomi et les iPhone 12 et iPhone 13, par exemple. Cela permet notamment de profiter du meilleur des films et des séries sur l’écran du mobile. Le processeur sera associé à de la mémoire vive au format LPDDR5, soit la norme la plus rapide et au format UFS 3.1, également la plus véloce pour la mémoire interne. Le smartphone Poco F4 5G devrait être équipé d’une batterie ayant une capacité de 4500 mAh avec la prise en charge de 67 watts ce qui devrait lui permettre de se recharger rapidement.

Le mobile est doté de deux haut-parleurs pour un effet stéréo, d’un émetteur infrarouge pour le transformer en une télécommande infrarouge et d’un lecteur d’empreinte digitale sur le bouton de mise en veille pour authentifier son propriétaire.

Enfin, pour la partie photo, le Poco F4 5G devrait profiter d’un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement pour limiter les bougés. Il serait accompagné d’un objectif grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur pour les prises de vue en mode macro, de 2 mégapixels. Le capteur frontal devrait être un modèle de 20 mégapixels pour se prendre en selfie. Nous attendons la présentation officielle du Poco F4 5G qui ne devrait plus tarder et ce sera l’occasion de voir quel sera son prix, certainement raisonnable.