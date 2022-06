Les Black Shark 5 et Black Shark 5 Pro débarquent pour le meilleur du gaming

La société Xiaomi à l’origine de la marque de smartphones gaming, Black Shark vient d’annoncer les nouveaux Black Shark 5 et Black Shark 5 Pro pour les marchés européens dont la France. Ils sont maintenant disponibles avec leurs configurations respectives parmi les plus véloces du moment pour offrir une expérience aussi ultime que possible à tous les joueurs occasionnels ou exigeants. En voici tous les détails.

Le nouveau smartphone Black Shark 5 Pro profite d’une nouvelle structure de refroidissement liquide avec une chambre à vapeur associée afin de maintenir la température de l’appareil la plus stable possible même s’il est grandement sollicité. Le système GameEngine embarqué permet de gérer la température et des processus d’intelligence artificielle afin de proposer les meilleures performances, quelles que soient les circonstances. Le mobile est animé par la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec de la mémoire vive au format LPDDR5, et de la mémoire de stockage au format UFS 3.1, soit les standards les plus rapides du moment.

Le Black Shark 5 utilise, pour sa part, la puce Qualcomm Snapdragon 870. Il est décliné avec 8 ou 12 Go de RAM et, respectivement, 128 et 256 Go d’espace de stockage. La version Pro est proposée avec 8, 12 ou 16 Go et des capacités d’enregistrement de 128 ou 256 Go.

Les deux smartphones sont compatibles 5G et proposent du Wi-Fi 6E, la norme la plus performante du moment. Ils supportent également le format audio sans fil aptX lossless.

Pour les jeux vidéo, les Black Shark 5 et Black Shark 5 Pro disposent de deux zones sensitives sur l’écran et de deux gâchettes qui s’extraient avoir poussé les boutons poussoirs correspondants comme sur le Poco F4 GT aussi pensé pour les joueurs. Comptez sur un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz pour une excellente réactivité.

Les autres caractéristiques techniques

Le smartphone Black Shark 5 Pro, comme le Black Shark 5 disposent d’un écran AMOLED de 6,67 pouces sur 10 bits compatible HDR10+ avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz en mode adaptatif, c’est-à-dire que c’est le mobile qui détermine la meilleure fréquence à afficher selon l’application en cours d’utilisation. Ils sont équipés de deux haut-parleurs afin de profiter d’un son le plus immersif possible. Le laboratoire de mesures indépendant, DxOMark a déjà attribué au Black Shark 5 Pro un score de 86 pour la partie audio ce qui est très bon. Pour les photos, le Black Shark 5 Pro embarque un capteur de 108 mégapixels, une première sur un mobile gaming. C’est un 64 mégapixels comme module principal sur le Black Shark 5. Les deux disposent aussi d’un même capteur de 13 mégapixels pour les photos en mode grand-angle. Le Pro a un capteur Macro de 5 mégapixels alors qu’il est de 2 mégapixels pour la version classique. Les deux mobiles disposent d’un capteur de 16 mégapixels à l’avant.

Il y a une batterie de 4650 mAh à l’intérieur des deux qui supporte la charge à 120 Watts. Cela fait dire à son fabricant que les smartphones peuvent se recharger complètement en seulement 15 minutes grâce au chargeur et au câble USB livrés dans la boîte. Les mobiles sont animés par Android 12 avec une surcouche logicielle Black Shark JoyUI 13 directement inspirée du système MIUI 13 que l’on trouve sur les mobiles Xiaomi.

Le nouveau smartphone Black Shark 5 Pro est proposée en noir ou en gris. Le Black Shark 5 est décliné en noir ou en blanc. Le Black Shark 5 version 8+128 Go est disponible pour un prix de 549 €. Comptez sur un tarif de 649 € pour le Black Shark 5 avec 12+256 Go. Le smartphone Black Shark 5 Pro dans sa configuration de 8+128 Go est proposé à 799 €. Les versions 12+256 Go et 16+256 Go sont disponibles à, respectivement, 899 € et 999 €.