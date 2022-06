SOSH vs Free Mobile : quel opérateur choisir pour votre forfait mobile 90Go dès 9.99€ ?

À la recherche d'un forfait avec 90Go d'internet à prix cadeau ? Alors, venez découvrir dans cet article notre duel d'offres promotionnelles des opérateurs SOSH et Free Mobile proposant 90Go. Entre 9,99€ et 13,99€ par mois, sans engagement, l'illimité pour communiquer ; quel forfait choisirez-vous ?

L'offre mobile de SOSH et Free Mobile

Les opérateurs SOSH et Free Mobile mettent tous deux en avant un forfait mobile avec 90Go d'internet et sans engagement. Vous pourrez ainsi résilier l'un ou l'autre de ces abonnements à tout moment et sans frais.

L'offre de SOSH est une série limitée à 13,99€ par mois, disponible jusqu’à ce lundi 13 juin, 9h00.

Celle de Free Mobile n'est autre que la série Free 90Go à 9,99€ par mois valable jusqu'au 14 juin inclus. Cette série court la première année d'abonnement puis évolue automatiquement vers le forfait Free 5G à 19,99€ par mois. Abonnés Freebox et Freebox Pop, vous pourrez bénéficier d'une réduction mensuelle valable sans condition de durée sur le tarif de ce forfait Free 5G.

Quel forfait choisir : SOSH vs Free Mobile ?

Voici nos critères de sélection qui pourraient vous faire pencher vers l’un ou l’autre de ces forfaits :

Le prix : la première année, la série Free est plus intéressante de 4€ par mois. Vous pouvez ainsi économiser jusqu'à 48€ pendant 1 an.

La pérennité de l'offre : le forfait de SOSH est pérenne tandis que la série Free évolue au bout d'une année. Cependant, cette évolution vous permettra de profiter de bien davantage de garanties. Data illimitée ou 210Go, 5G, 25Go à l'étranger, etc., retrouvez-les sur le site officiel.

La data à l'étranger : SOSH est plus généreux avec ses 15Go fournis pour surfer sur le net depuis les DOM et l'UE contre les 8Go proposés par la série Free.

L'illimité : les deux forfaits proposent l'illimité pour communiquer en France métropolitaine ainsi que depuis les DOM et l'UE. SOSH vous permet également de communiquer autant que souhaité vers l'ensemble des DOM. Free Mobile, quant à lui, vous donne la possibilité d'appeler sans compter vers les DOM - excepté vers Mayotte - et d'envoyer vos SMS à votre guise vers l'ensemble des DOM.