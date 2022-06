Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, on change d’architecture interne pour plus d’efficacité

Tous les smartphones contiennent des processeurs qui leur permettent de fonctionner plus ou moins rapidement. Qualcomm, l’un des principaux fournisseurs doit proposer un successeur à l’actuel Snapdragon 8 Gen 1, le Snapdragon 8 Gen 2 dont l’architecture est différente afin de d’offrir une meilleure efficacité et une plus faible consommation d’énergie.

Le fondeur américain Qualcomm propose plusieurs processeurs de l’entrée jusqu’au haut de gamme pour les appareils électroniques et plus particulièrement pour les smartphones, l’un de ses principaux marchés en concurrence avec Samsung et MediaTek. Actuellement, le processeur le plus véloce pour les mobiles sous Android est le Snapdragon 8+ Gen 1 que l’on va très vite trouver sur les téléphones les plus avancés. Il s’agit d’une version boostée du Snapdragon 8 Gen 1 qui a été officialisé en fin d’année dernière. Logiquement, Qualcomm devrait présenter son successeur, le Snapdragon 8 Gen 2 à la même période.

Une révolution dans la nouvelle architecture

Les premières rumeurs commencent à arriver au sujet du Snapdragon 8 Gen 2. En effet, le pronostiqueur Digital Chat Station, jugé sérieux a publié un message sur le réseau social Weibo pour indiquer que Qualcomm prévoyait de chambouler complètement l’architecture interne du chipset. Actuellement, le Snapdragon 8 Gen 1 s’appuie sur une structure de 1 + 3 + 4 où on trouve un premier cœur qui est le plus puissant, trois cœurs dont le rôle est de gérer les tâches moyennes et élevées et quatre cœurs disponibles pour gérer l’efficacité. Selon Digital Chat Station, le Snapdragon 8 Gen 2 utiliserait une structure de 1 + 2 + 2 + 3. Il s’agira donc toujours d’un chipset octo-core, avec 8 cœurs mais qui s’organisent bien différemment.

On aurait ainsi droit à un premier cœur Cortex-X3 pour les travaux demandant le plus de puissance, associé à deux cœurs Cortex-A720 totalement nouveaux qui devraient livrer de meilleures performances. Ces cœurs seraient accompagnés de deux cœurs Cortex-A710 déjà présents (en trois modules sur le Snapdragon 8 Gen 1) et trois cœurs Cortex-A510 agissant à quatre sur le précédent. Le Snapdragon 8 Gen 2 serait toujours gravé en 4 nm. Sa fabrication devrait être confiée à la société TSMC déjà à l’origine des précédents. Globalement, il faut s’attendre à des performances accrues et une meilleure efficacité et gestion de l’énergie afin de proposer une baisse de la consommation de la batterie. Si la société américaine suit son planning, le Snapdragon 8 Gen 2 sera officiel début décembre.