Samsung Galaxy Z Flip4, des images confirment une plus grosse batterie que le Galaxy Z Flip3

L’un des points faibles du Samsung Galaxy Z Flip3 est la capacité de sa batterie. Des photos de ce qui semble être la prochaine batterie pour son successeur, le Galaxy Z Flip4 ont pu être récupérées montrant un gain de capacité. En voici tous les détails.

Il est reconnu que la batterie du Galaxy Z Flip3 qui a une capacité de 3300 mAh est un peu faible par rapport à la concurrence et surtout qu’il est nécessaire de le recharger très régulièrement ayant du mal à tenir plus d’une journée. Samsung doit corriger le tir pour séduire un public qui pourrait être refroidi par une autonomie moyenne. C’est ce que semblent confirmer les rumeurs qui concernent les caractéristiques techniques du Galaxy Z Flip4.

En effet, plusieurs sources convergent pour affirmer que le prochain smartphone à clapet du constructeur sud-coréen aurait une batterie d’une capacité de 3700 mAh et plus exactement répartis sur deux unités de stockage d’énergie, comme sur le Galaxy Z Flip3. Cela représenterait un gain de 400 mAh ce qui est assez significatif surtout si la batterie est associée à un processeur qui reste suffisamment efficace pour être économe.

Deux unités de batterie qui gagnent en capacité

Le site Sammobile a réussi à mettre la main sur des photos qui semblent être celles des deux unités de batterie qui seraient intégrées au Galaxy Z Flip4. L’une des cellules a une capacité nominale de 2555 mAh et la deuxième 1040 mAh pour un total de 3595 mAh qui serait annoncé comme une capacité typique de 3700 mAh. S’il s’agit bien des deux unités de batterie du Galaxy Z Flip4 cela signifie qu’il devrait effectivement proposer une plus grande autonomie que son prédécesseur. Il est notamment attendu avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 qui se veut relativement économe. 8 Go de mémoire vive sont pressentis et une capacité de stockage de 512 Go, soit deux fois plus que l’actuel Galaxy Z Flip3 pourrait être une option.

Outre, le fait d’une plus grande capacité, les rumeurs disent que l’appareil pourrait supporter une puissance de charge de 25 watts contre 15 watts actuellement, ce qui n’est vraiment pas beaucoup surtout si on regarde la concurrence qui propose, pour des modèles de milieu de gamme, une puissance bien supérieure et donc un temps de chargement bien plus court. Samsung refuse, pour le moment, de faire la course à qui sera le plus rapide à charger prétextant que les surchauffes sont inévitables et que les composants vieillissent prématurément.

Les autres rumeurs sur le Galaxy Z Flip4

D’autres rumeurs courent au sujet du Galaxy Z Flip4 dont le fait que son pli serait moins visible que celui du Galaxy Z Flip3 malgré l’utilisation d’une charnière qui serait plus petite. L’appareil profiterait d’un écran externe plus grand passant de 1,9 pouce à 2,1 pouces.

Son écran principal mesurerait 6,7 pouces et bénéficierait d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il disposerait de la même configuration de capteurs photo que le Galaxy Z Flip3 et embarquerait un cadre en aluminium.

La présentation officielle des Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 est attendue pour début août lors d’un événement Samsung Unpacked.