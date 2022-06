Vivo lance son modèle flagship X80 Pro avec une fiche technique au top

Arrivée depuis peu sur les marchés européens et plus particulièrement en France, la marque Vivo vient d’annoncer la commercialisation de son nouveau porte-étendard avec la disponibilité du nouveau smartphone Vivo X80 Pro. Profitant d’une fiche technique de très haut vol, il vient concurrencer les ténors du marché. En voici tous les détails.

Le nouveau smartphone Vivo X80 Pro représente le haut de gamme de la marque et promet une expérience mobile d’un niveau supérieur. Pour cela, il met en avant ses capacités photo. Vivo s’est associé à son partenaire photo Zeiss pour codévelopper de nouvelles fonctionnalités de photographie cinématique. Il est donc possible d’utiliser la nouvelle fonction Zeiss Cinematic Video Bokeh qui crée un effet de flou artistique ovale en arrière-plan avec un ratio cinéma de 2,39:1 et qui produit un effet de lentille comme sur grand écran. L’intensité de l’effet peut être modulée pour obtenir des rendus vraiment personnels. Pour la partie photo, de nouveaux effets portraits ont été ajoutés reproduisant les lentilles Zeiss. Pour les prises de vue de nuit, il y a le mode Pure Night View qui promet de très belles images avec un maximum de fidélité des scènes. En outre, la fonction XDR Photo permet d’optimiser les capacités d’affichage de l’appareil pour faire ressortir les tons contrastés. Tous les objectifs du smartphone profitent d’un revêtement Zeiss T* qui, selon le fabricant, améliore la transmission de la lumière et permet de réduire sa réflectivité limitant les effets parasites. Enfin, la fonction Zeiss Natural Color permet, toujours d’après Vivo, d’améliorer la précision des couleurs.

4 capteurs photo au dos et une puce de traitement d’images Vivo V1+ à l’intérieur

Tout cela est possible grâce aux capteurs photo installés au dos du Vivo X80 Pro s’appuyant sur un module principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l’image, d’un capteur secondaire de 48 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle, d’un téléobjectif de 12 mégapixels capable d’offrir un zoom optique 2x avec stabilisation gimbal et d’un objectif périscopique 5x de 8 mégapixels. L’ensemble est géré par la puce de traitement d’images Vivo V1+ développée en interne afin de tenter d’offrir des rendus aussi beaux que possible. Notez que ce circuit V1+ sert également à l’optimisation de l’affichage et de jeu en interpolant des images pour le rafraîchissement des contenus et obtenir des scènes de qualité.

Le Vivo X80 Pro utilise un écran de 6,78 pouces avec une définition maximale de 1440x3200 pixels, une fréquence de 120 Hz et un taux d’échantillonnage de 300 Hz, pour les jeux. Vivo promet un pic de luminosité de 1500 cd/m² ce qui est énorme. L’écran est compatible HDR10+ et dispose d’un lecteur d’empreinte digitale intégré. Il s’agit du même modèle que nous avons essayé sur l’Iqoo 8 Pro. Cela signifie qu’il occupe 11,1 fois l’espace des lecteurs d’empreinte classique, utilise le principe de l’ultrasons et permet d’enregistrer en une seule pression l’empreinte du doigt plutôt que d’avoir à tapoter 20 fois. Le déverrouillage de l’appareil est annoncé comme le plus rapide du monde avec un temps de seulement 0,2 seconde.

Quelles autres caractéristiques techniques ?

Le smartphone Vivo X80 Pro est animé par le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 associé à de la mémoire vive au format LPDDR5 et de la mémoire de stockage au format UFS 3.1 soit les standards les plus rapides du moment. Comptez sur l’intégration d’un système de refroidissement liquide avec chambre à vapeur pour limiter les risques de surchauffe. Le mobile est alimenté par une batterie d’une capacité de 4700 mAh qui peut supporter une puissance de charge de 80 watts en filaire et 50 watts sans fil. Notez la présence de deux haut-parleurs pour un son stéréo. Concernant le design, le X80 Pro s’inspire des appareils photo professionnels avec un motif circulaire à l’arrière pour intégrer les capteurs. Le module photo profite d’une finition en céramique (plus solide que le verre) et l’arrière est recouvert d’une surface haut de gamme en verre fluorine AG. Le mobile est certifié IP68 donc résistant à une immersion sous l’eau douce et à la poussière. Il est proposé en noir « cosmique ». Le nouveau smartphone Vivo X80 Pro sera disponible à partir du 30 juin pour un prix de 1299 €.