Soldes : les meilleures promotions pour des smartphones Samsung, Xiaomi et Apple à prix cassé

C’est le grand jour, les soldes d’été font leur grand retour aujourd’hui. C’est donc le jour idéal pour acheter un smartphone à prix cassé. Nous vous avons sélectionné les meilleures offres trouvées chez Boulanger, Cdiscount, Rakuten ou encore Fnac pour que vous puissiez profiter des meilleurs prix. Que vous ayez envie d’un smartphone Samsung, Xiaomi ou Apple, vous allez forcément trouver votre bonheur !

Les meilleures offres des soldes d’été pour un smartphone Samsung à prix cassé

Envie de profiter des soldes d’été 2022 pour changer de smartphone et de profiter d’offres incroyables ? Alors la suite devrait vous plaire. Nous vous avons sélectionné les meilleures offres du jour pour acheter un téléphone Samsung à prix cassé. Quel que soit votre budget, nous avons la promotion qui vous fera craquer !

Pour moins de 200€, offrez-vous le tout nouveau Samsung Galaxy M13 pour 179€ seulement. Il profite des soldes pour être 40€ moins cher chez Cdiscount. Il offre un rapport qualité-prix imbattable pour ce premier jour des soldes !

Pour le même tarif que le Galaxy M13, vous pouvez également vous offrir le Samsung Galaxy A13. Pour l’occasion, Boulanger le propose à 179€ au lieu de 199€. Un smartphone très récent et abordable qui vous donnera entière satisfaction.

Envie d’un smartphone plus performant, le Samsung Galaxy A53 est fait pour vous ! Vous le trouverez à prix canon chez Rakuten. Avec le code RAKUTEN15 son tarif chute encore de 15€. Il est donc proposé au prix de 294.99€ au lieu de 459€. Faites une économie immédiate de 149.01€. Attention, à ce tarif il n’y en aura pas pour tout le monde.

Encore plus performant et plus puissant, craquez pour le Samsung Galaxy S21 FE en promotion. Compatible 5G et avec 128 Go de stockage, il est disponible à 599€ au lieu de 759€ chez Boulanger.

Les meilleures offres des soldes d’été pour un smartphone Xiaomi à prix cassé

Si vous êtes plutôt branchés Xiaomi que Samsung, vous devriez trouver votre bonheur dans les offres découverte ce matin pour ce premier jour de soldes.

Le Xiaomi Redmi Note 11 est aussi à prix canon. Une réduction de -9%, plus le code KIR15100 fait chuter sont prix de façon incroyable à 165.90€. Nous ne l’avons jamais vu à prix aussi bas depuis son lancement, il y a quelques semaines.

Chez Fnac, vous trouverez un Pack comprenant le Xiaomi Redmi Note 10 5G et un bracelet connecté Xiaomi Mi Smart Band 5 pour 219€ au lieu de 269€. Bénéficiez ainsi d’une réduction de -19%.

Fnac propose un pack très intéressant avec le Xiaomi 12X et des écouteurs sans fil Buds 3 pour 699€ au lieu de 849€. Réalisez une belle économie de 150€.

Les meilleures offres des soldes d’été pour un smartphone Apple à prix cassé

Les soldes sont la meilleure occasion pour acheter un iPhone en promotion. Voici les 3 offres incontournables du jour !

Pour moins de 400€, offrez-vous l’iPhone SE en soldes. Il est affiché au petit prix de 398.65€ chez Boulanger au lieu de 469€. Il s’agit du modèle de couleur rouge avec 64 Go d’espace de stockage.

Pour l’iPhone 13 au meilleur prix, c’est chez Rakuten qu’il faut aller. Il est vendu 138.96€ moins en cher en ce moment. Son prix chute de 908.95€ à 769.99€ seulement grâce à une réduction de -11% et le code promo RAKUTEN30. Une double remise cumulable qui fait plaisir.

Encore plus puissant et performant mais également en promotion, l’iPhone 13 Pro Max est à prix canon chez Rakuten. Grâce au code promo RAKUTEN 30, vous pouvez l’acheter pour 1202€ au lieu de 1232€.