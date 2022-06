Le forfait Free Mobile 90Go en série limitée passe à 8.99€ par mois pour les soldes d'été

Free Mobile baisse le prix de sa série limitée 90Go à l'occasion des soldes d'été. Ce forfait mobile passe en effet au prix de 8.99€ et ce jusqu'au 5 juillet inclus. Tout savoir sur ce bon plan Free dans la suite de cet article

SOLDES : Baisse de prix pour la Série Limitée Free Mobile 90Go

Free Mobile a décidé de frapper fort en ce premier jour des soldes d'été. Jusqu'au 5 juillet, la série limitée 90Go baisse de prix et passe à seulement 8.99€ par mois contre 11.99€ par mois. Rappelons que cette offre est sans engagement de durée. Vous ne prenez donc aucun risque, à tout moment vous pourrez changer de forfait mobile sans aucuns frais à votre charge.

Ce forfait Free Mobile est en promotion les douze premiers mois. A l'isse de la première année, cette offre bascule automatiquement sur le forfait Free 210Go à 19.99€ par mois.

Que nous offre ce forfait Free en promotion ?

En optant pour la série limitée Free Mobile en promotion à 8.99€, vous disposerez d'un max de services. Cette offre comprend :

90Go d'Internet en France métropolitaine (débit réduit au-delà) + Free WiFi illimité en France

en France métropolitaine (débit réduit au-delà) + illimité en France 10Go en Europe et DOM

Appels + SMS illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte)

vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte) MMS illimités vers la Métropole depuis la France

vers la Métropole depuis la France Appels, SMS et MMS sans limite depuis l'Europe et les DOM

depuis l'Europe et les DOM Accès premium inclus à l’appli Free Ligue 1

Au bout d'un an, vous profiterez des avantages du forfait Free à 19.99€ par mois à savoir 210Go de 4G/5G en France ainsi que les appels, SMS et MMS illimités. Depuis l'étranger (+ de 70 destinations), 25Go d'internet sont autorisés chaque mois. Vous pourrez également communiquer et échanger des SMS et MMS à votre guise depuis Europe, DOM, Canada, Australie, Israël, USA, Afrique du Sud... Enfin, ce forfait Free 5G comprend un accès premium à l'application Free Ligue 1.