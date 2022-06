Derniers jours pour profiter d'un forfait mobile pas cher sur le réseau Orange

La Série Limitée SOSH 70Go en promotion ne sera plus disponible ce lundi 27 juin à 9h. Il n'est donc pas trop tard pour vous procurer un forfait pas cher sur le réseau Orange. Si vous voulez davantage d'internet, cet opérateur Low Cost met en avant un autre abonnement 100Go à moins de 15€. Retrouvez tous les détails de ces deux bons plans SOSH

Forfait mobile 70Go de 4G sur le réseau Orange à 12.99€

Vous avez jusqu'au 27 juin à 9h pour vous abonner à la série limitée SOSH 70G0 en promotion à 12.99€ par mois. Ce forfait pas cher est sans engagement de durée et fonctionne sur le réseau 4G d'Orange .

En optant pour cette Série Limitée, vous disposerez :

70 Go sur le réseau 4G d'Orange en France métropolitaine.

en France métropolitaine. 15 Go de donnés mobiles depuis les départements d'Outre-mer et depuis toute l'Union européenne

Appels, SMS et MMS illimités.

100Go sur le réseau Orange à 14.99€ par mois

Vous voulez davantage d'internet ? Un autre bon plan vous attend dans la boutique en ligne SOSH. Jusqu'au 04 juillet 9h, l'opérateur 100% digital d'Orange met en avant un forfait XXL avec 100Go au prix définitif de 14.99€. En optant pour ce forfait SOSH, vous bénéficierez de 100 Go de data sur le réseau Orange dans l'Hexagone et 20Go en Europe et DOM. Vous pourrez appeler et d'envoyer des SMS/MMS à volonté en France métropolitaine, depuis les DOM et depuis l'UE.

