Prochain smartphone gaming Asus ROG Phone 6 vers des records de mémoire vive pour un maximum de fluidité

Le nouveau smartphone gaming d’Asus, le ROG Phone 6 doit être officialisé le 5 juillet prochain au cours d’une présentation mondiale. On sait qu’il sera équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et qu’il sera décliné avec plusieurs configurations de mémoire vive. L’une d’entre elle vient d’être repérée sous l’outil de mesure de performances Geekbench. En voici tous les détails.

Le successeur du Asus ROG Phone 5 et de ses déclinaisons va bientôt débarquer sur le marché. Il sera officialisé le 5 juillet prochain. Asus a déjà annoncé qu’il serait doté de la puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 proposant de très hautes performances et une consommation d’énergie maîtrisée. Le ROG Phone 6 a été repéré dans les listes des résultats de l’outil de mesure de performances, Geekbench. Il s’agit d’une version du smartphone gaming d’Asus qui contient 16 Go de mémoire ce qui est énorme. En outre, parallèlement, une certification TENAA montrait que l’appareil serait aussi décliné avec 18 Go ce qui serait la configuration la plus élevée. Certains analystes pensent que le mobile arrivera également avec 12 Go de RAM et même qu’une version embarquant 8 Go serait aussi proposée.

Un chipset plus efficient

Le chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 fonctionne avec une fréquence d’horloge plus élevée que la version classique lui permettant ainsi de proposer de meilleures performances. Il est encore difficile de dire quel sera le réel bénéfice notamment dans les jeux étant donné que, pour le moment, sous Geekbench, seule la partie CPU est testée. La consommation d’énergie devra aussi être analysée pour savoir si effectivement, cette nouvelle puce se montre aussi efficiente que veut bien le dire son fabricant. Le Snapdragon 8 Gen 1 est souvent accusé de consommer beaucoup.

Les autres caractéristiques techniques ne sont pas connues si ce n’est la fréquence de rafraîchissement qui a été confirmée par Asus. Il s’agira d’un écran qui peut supporter la fréquence de 165 Hz contre 144 Hz pour les actuels ROG Phone 5. Cela lui permettra d’atteindre le même niveau que son concurrent direct, le Red Magic 7 et sa déclinaison, le Red Magic 7 Pro. On attend une surface d’affichage de 6,78 pouces comme le précédent et une batterie de 6000 mAh avec la possibilité d’une charge à 65 watts. Nous verrons le 5 juillet prochain si ces configurations se confirment ou pas.



