Le smartphone gaming Asus ROG Phone 6 sera annoncé le 5 juillet tout ce que nous savons à son sujet

Spécialiste des produits informatiques, la marque Asus propose également une série de smartphones dédiés au jeu vidéo avec la gamme des ROG Phone. Le ROG Phone 6 est attendu pour une présentation officielle le 5 juillet embarquant le nouveau chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Asus propose actuellement les ROG Phone 5, ROG Phone 5s et ROG Phone 5s Pro. Ils seront très prochainement rejoints par le ROG Phone 6. Si les derniers étaient équipés de la puce la plus puissante du moment pour les smartphones sous Android, le Snapdragon 888+, ce sera un chipset Snapdragon 8+ Gen 1, son remplaçant qui animera le ROG Phone 6 ce qui en fera l’un des premiers appareils à être commercialisé avec ce processeur. Il sera très rapidement rejoint par d’autres mobiles d’autres marques dont realme, OnePlus, Oppo, par exemple.

La présentation officielle du ROG Phone 6 d’Asus aura lieu le 5 juillet pendant un événement virtuel qui sera retransmis depuis Taïwan. C’est le site du fabricant qui contient une image ne laissant aucun doute sur l’annonce et précise même les heures selon trois fuseaux horaires. Nous verrons si autant de déclinaisons que la série des ROG Phone 5 pour la 6 et quelles seront les potentielles configurations techniques notamment autour du Soc Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 avec, pourquoi pas, différentes capacités en mémoire vive. Le Snapdragon 8+ Gen 1 est plus performant que le Snapdragon 8 Gen 1, d’environ 10% aussi bien en CPU (pour les calculs bruts) qu’en GPU (pour les performances graphiques) avec une efficacité énergétique annoncée de +30% par le fabricant. Cela permettra aux smartphones de fournir plus de puissance pour une consommation de batterie moindre. Le Snapdragon 8 Gen 1 est parfois mis sur le banc des accusés pour son appétit en énergie qui, semble-t-il, gagnera à être plus efficient.

Le design encore inconnu, quelques pistes sont suggérées

L’Asus ROG Phone 6 pourrait avoir une partie de sa coque qui serait transparente laissant apercevoir quelques composants internes. Il devrait disposer, comme ses prédécesseurs, de deux ports USB-C pour faciliter la charge selon si on joue ou pas. Une prise casque serait également présente. Les formes du mobile seraient, selon des personnes bien renseignées, exemptes de trous pour l’aération laissant échapper la chaleur produite par les composants à l’intérieur de l’appareil et plus particulièrement le processeur principal. Dans ce cas, Asus a dû prévoir un système de refroidissement qui devrait être à la hauteur pour qu’il n’y ait pas de surchauffe et que l’expérience ludique le reste. Certains pensent que l’appareil serait étanche.

Quelles caractéristiques techniques pour l’Asus ROG Phone 6 ?

Pour le moment, seul le chipset est confirmé. Les autres détails sont des spéculations. On parle de la présence d’un écran AMOLED de 6,78 pouces comme les modèles actuels avec une fréquence de rafraîchissement qui pourrait passer de 144 Hz pour les ROG Phone 5 à 165 Hz, comme pour l’un de ses principaux concurrents, le Nubia Red Magic 6s Pro et le Red Magic 7 Pro. Le taux d’échantillonnage pourrait aussi croître de manière significative étant donné qu’il est de 360 Hz sur les ROG Phone 5 contre le double, soit 720 Hz sur Red Magic. La batterie pourrait avoir la même capacité que les ROG Phone actuels embarquant 6000 mAh et une possibilité d’une charge plus rapide que 65 watts est envisagée.

Nous aurons confirmation de ces rumeurs d’ici un mois environ.