En soldes à -40%, le Samsung Galaxy A52s est vraiment moins cher !

Si vous n’avez pas encore profité des soldes pour changer de smartphone, il n’est pas trop tard. Pour bien débuter la semaine nous vous proposons une promotion incroyable découverte sur le site de Rakuten concernant le Samsung Galaxy A52s. Avec une réduction de -40%, il devient accessible pour 274.99€ seulement. On vous explique tout de suite comment en profiter !

Le Samsung Galaxy A52s est en soldes à prix exceptionnel

Les bons plans smartphones des soldes d’été 2022 continuent ! Pour bien démarrer cette nouvelle semaine, nous avons découvert une promotion incroyable qui devrait vous permettre de changer de smartphones à prix canon. C’est le moment de craquer pour l’incontournable et performant Samsung Galaxy A52s. Avec une réduction immédiate de -40%, il voit son prix chuter considérablement. Vendu normalement au prix de 459€, vous pouvez en ce moment même l’acheter pour 274.99€ seulement ! Vous ne rêvez pas, vous pouvez économiser 184.01€ sur l’achat de ce smartphone Samsung.

Même après l’arrivée du Samsung Galaxy A53, le Galaxy A52s reste une valeur sûre ! En profitant de cette promotion chez Rakuten, recevez en supplément 27.50€ sur votre cagnotte que vous pourrez utiliser à votre gré lors de votre prochaine commande. Pensez à jeter un œil aux accessoires compatibles pour votre nouveau téléphone. La livraison gratuite à domicile ainsi que le paiement en plusieurs fois sont à votre disposition. Qu’attendez-vous pour foncer chez Rakuten ?

La fiche technique de l’incontournable Samsung Galaxy A52s

Le Galaxy A52s 5G est proposé à l'achat à prix exceptionnel est noir. Il pèse 189 g et a pour dimensions 159.9 x 75.1 x 8.4 mm. Le smartphone Galaxy A52s 5G est équipé d'un écran Super Amoled de 2400 X 1080 px de définition, d'une diagonale de 6,50 pouces et de 120 Hz de taux de rafraîchissement.

Cinq modules photos sont présents sur le Galaxy A52s 5G, quatre à l'arrière et un module frontal pour saisir vos plus beaux selfies. L'objectif principal propose une résolution de 64 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Quant au deuxième objectif arrière, il intègre 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière se caractérise quant à lui par une résolution de 5 Mpx et par une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière est doté, lui, de 5 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f2. 4. Pour sa part, l'objectif avant se caractérise par une résolution de 32 Mpx. Par le biais de ce portable, vous pourrez enregistrer des clips vidéo en 4k. Un stabilisateur électronique vous assurera la qualité de vos photos.

La puce Snapdragon 778G est épaulée par une RAM de 6 Go et par un espace de stockage de 128 Go. L'appareil possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz ainsi qu'une puce graphique Adreno 642L. Du côté de la connectivité et du réseau, l'appareil propose la 5G ainsi que le wifi 5. Le mobile utilise la version Android 11. Pour charger votre portable à tout moment, tirez parti de la charge rapide 25 W. D'un point de vue de l'autonomie, sa batterie est dotée de 4 500 mAh de capacité.