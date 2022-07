Poco F4 5G vs Poco F3 : les différences ?

Vous souhaitez vous offrir un smartphone Poco mais hésitez entre le Poco F3 et le Poco F4 5G ? Voici quelques éléments de comparaison croisés afin de vous aider à choisir lequel est vraiment fait pour vous.

Côté design, les Poco F3 et Poco F4 5G sont un peu différents. En effet, le premier propose des lignes sages, très conventionnelles avec des profils arrondis et un bloc d’optiques à l’arrière plutôt discret car installé dans le sens de la hauteur avec des capteurs très proches les uns des autres. Le design du Poco F4 5G est plus sophistiqué. L’appareil propose effectivement des profils plats. Le bloc d’optiques est aussi installé dans le sens de la hauteur avec un flash horizontal. Le Poco F4 5G fait 195 grammes contre 196 grammes pour le Poco F3. Ils sont aussi compacts l’un que l’autre avec une hauteur de 163,2 mm pour le premier contre 163,7 mm pour le deuxième et une largeur de 75,95 mm pour le Poco F4 5G et de 76,4 mm pour le Poco F3. C’est le Poco F4 5G qui est le plus fin mesurant 7,7 mm contre 7,8 mm.

Les différences entre le Poco F3 et le Poco F4 5G

Des deux smartphones comparés dans cet article, c’est le Poco F4 5G qui va se recharger le plus rapidement supportant la charge à 67 watts contre 33 watts pour le Poco F3. Le premier dispose d’une batterie de 5000 mAh contre 5020 mAh pour le deuxième. Une autre différence entre les deux mobiles, c’est la configuration des capteurs photo. En effet, le Poco F3 est équipé d’un capteur principal de 48 mégapixels contre un module de 64 mégapixels stabilisé donc plus prompt à faire des photos limitant les bougés et donc plus nettes. Les deux mobiles profitent d’un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle. Le Poco F3 a un capteur de 5 mégapixels pour les photos en mode macro alors qu’il s’agit d’un 2 mégapixels sur le Poco F4 5G. Les deux sont dotés d’un objectif de 20 mégapixels en frontal.

Une autre différence entre le Poco F3 et le POCO F4 5G, c’est la capacité pour ce dernier à proposer du Wi-Fi 6 contre du Wi-Fi 5 sur le premier, moins performant à la fois en termes de portée que de débit.

Pour les joueurs, le Poco F4 5G se distingue par la présence de gâchettes mécaniques.

Pour les autres caractéristiques, on a les mêmes composants au niveau de l’écran, une surface de 6,67 pouces en diagonale sur une dalle AMOLED à 120 Hz compatible HDR10+. Notez toutefois que l’écran du Poco F4 5G supporte aussi le format Dolby Vision. Les deux ont un taux d’échantillonnage de 360 Hz. Ils sont tous les deux 5G, NFC et Bluetooth. Le lecteur d’empreinte est sur le profil et il y a le même chipset à l’intérieur, un Snapdragon 870 avec 6 ou 8 Go de mémoire vive, selon la configuration choisie.