Le Xiaomi 12 est à prix cassé pendant les soldes d’été 2022

Même les smartphones les plus premiums profitent des soldes pour être à prix canon. C’est notamment le cas du Xiaomi 12 qui est à prix exceptionnel chez Boulanger. Il profite d’une réduction immédiate de -13% qui le rend accessible à 749€ seulement au lieu de 870€. Découvrez tous les détails de cette offre promotionnelle dès maintenant.

Le Xiaomi 12 est soldé à -13% chez Boulanger actuellement

Envie d’un smartphone haut de gamme ? Profitez des soldes pour acquérir un smartphone ultra performant à un prix exceptionnel. L’excellent Xiaomi 12 est en promotion actuellement chez Boulanger. C’est donc le moment idéal pour changer de smartphone à petit prix. Avec une réduction immédiate de -13%, il est 121€ moins cher que d’habitude. Ainsi, vous pouvez l’acheter pour le petit prix de 749€ au lieu de 870€. Ce bon plan ne va certainement pas rester disponible très longtemps, alors n’hésitez pas trop !

Profitez également de tous les services de l’enseigne Boulanger comme la livraison gratuite, le retrait en magasin, le paiement en plusieurs fois ou de la garantie de deux ans. Des protections compatibles au Xiaomi 12 sont également disponibles. Jetez-y un œil afin de pouvoir protéger rapidement votre nouveau smartphone.

Les solides caractéristiques du Xiaomi 12

Le Xiaomi 12 présenté en promotion ici est de couleur bleue. Il pèse 180 g et mesure 152.7 x 69.9 x 8.16 mm. Au niveau de l'affichage, l'écran du smartphone 12 intègre une dalle Amoled avec 2400 X 1080 px de définition, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 6,28 pouces de diagonale. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un système de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un lecteur d'empreinte digitale.

Voilà quelques infos qui intéresseront les photographes amateurs : quatre modules photos sont présents sur les 12, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal possède une résolution de 50 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière est doté pour sa part de 13 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.4. Quant à lui, le dernier objectif arrière a une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. L’objectif avant propose, lui, 32 Mpx de résolution. Un stabilisateur électronique vous assurera des photos de qualité. En ce qui concerne les vidéos, le mobile est capable d'enregistrer en 8K@24 fps.

Sur le plan des performances, ce portable est doté de la puce Snapdragon 8 Gen 1, épaulée par une RAM de 8 Go et par un espace de stockage de 256 Go. Cette puce est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 3 GHz ainsi que d'une puce graphique Adreno 730. Du point de vue connectivité et réseau, l'appareil a la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6 (ax). L'appareil fonctionne sous Android 12. Du point de vue de l'autonomie, sa batterie d'une capacité de 4 500 mAh se recharge avec la charge rapide 67 W ou la charge sans fil.