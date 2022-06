HTC lance le nouveau smartphone de milieu de gamme HTC Desire 22 Pro, une porte ouverte vers le Viverse

Si la marque HTC vous dit quelque chose, c’est normal car la société a été un moment parmi les plus importants vendeurs de smartphones au monde avant de se tourner vers l’univers de la réalité virtuelle. Elle fait son retour sur le marché des mobiles avec un appareil de milieu de gamme, le Desire 22 Pro qui s’interface avec les accessoires de la marque. En voici tous les détails.

La marque taïwanaise HTC est donc de retour sur le marché des smartphones avec un nouveau téléphone portable baptisé HTC Desire 22 Pro. Il s’agit d’un modèle de milieu de gamme aux caractéristiques techniques qui n’ont pas de quoi faire trembler les ténors du marché. Non, l’idée ici est de proposer un appareil que tout le monde connaît, le smartphone et de proposer une porte ouverte vers les univers de réalité virtuelle dont HTC est l’un des plus importants acteurs actuellement au niveau mondial. Ainsi, le HTC Desire 22 Pro est considéré comme le partenaire idéal pour les lunettes de VR immersives HTC Vive Flow. En effet, en utilisant le mobile comme source avec toutes les possibilités d’accès aux plateformes de streaming en ligne, il est possible d’envoyer le signal vers les lunettes pour profiter d’une expérience des plus immersives et ce, où que l’on soit. Le mobile dispose d’une fonction de charge inversée qui permet d’alimenter les lunettes, le cas échéant.

Un smartphone qui ouvre des possibilités quasi infinies

Le smartphone HTC Desire 22 Pro est livré avec plusieurs applications préinstallées. Elles permettent d’explorer les nouveaux mondes via le Viverse mais aussi d’acheter des actifs numériques tels que des NFT ou de créer des espaces virtuels dans un nouveau monde. En outre, le mobile contient une fonction de portefeuille de crypto-monnaies.

Techniquement parlant, qu’est-ce qu’il y a dedans ?

Pesant 205 grammes, soit un peu plus que la moyenne des smartphones, le nouveau smartphone HTC Desire 22 Pro est animé par un chipset Qualcomm Snapdragon 695 avec 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage interne de 128 Go. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 4520 mAh avec le support d’une charge dite rapide. La charge inversée est également prévue pour recharger des accessoires. L’écran mesure 6,6 pouces en diagonale avec une définition de 1080x2412 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Dessous, il y a un lecteur d’empreinte digitale pour identifier son propriétaire et refuser tout accès aux autres personnes qui souhaitent l’utiliser. La surface d’affichage est protégée contre les rayures et les chocs avec la technologie Corning Gorilla Glass.

Le smartphone HTC Desire 22 Pro est certifié IP67 ce qui signifie qu’il peut être immergé sous l’eau douce et qu’il est aussi résistant à la poussière.

Pour le moment, HTC n’a pas encore annoncé la date de disponibilité de son nouveau smartphone HTC Desire 22 Pro. Nous pensons à la fin du mois de juillet car la marque propose jusqu’au 31 juillet une offre de précommande de 15% de remise sur le bundle composé d’un smartphone Desire 22 Pro et des lunettes de VR HTC Vive Flow avec une paire d’écouteurs HTC True Wireless Earbuds et un étui offerts. Le smartphone HTC Desire 22 Pro, seul, sera proposé à un prix de 449 €.