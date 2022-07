Duel de forfaits mobiles 130Go à 9.99€ et pas que la 1ère année : NRJ Mobile vs Syma Mobile

Envie de faire le plein de data à prix cadeau ? Ça tombe bien, dans cet article, nous vous présentons notre duel de forfaits sans engagement avec 130Go d'internet à moins de 10€ par mois, en promotion jusqu'à ce mardi 5 juillet inclus !

Les offres de NRJ Mobile et de Syma Mobile

Disponibles jusqu'à ce mardi 5 juillet 23h59, les offres promotionnelles de NRJ Mobile et Syma Mobile sont sans engagement, vous permettant ainsi de résilier votre contrat à tout moment et sans aucuns frais.

Pour le bonheur des utilisateurs, le tarif préférentiel de ces forfaits pas chers reste valable même au-delà des 12 premiers mois d'abonnement !

La série limitée 130Go de NRJ Mobile coûte la somme de 9,99€ par mois. Le prix du forfait Le neuf de Syma Mobile s'élève quant à lui à 9,90€ par mois.

L'une et l'autre de ces offres vous donneront l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter depuis la France métropolitaine, les DOM et plus largement au sein de l'Union européenne.

Quel forfait 130Go choisir : NRJ Mobile ou Syma Mobile ?

Bien que ces deux offrent semblent être similaires, certains critères pourraient faire la différence. Découvrez ceux que nous avons sélectionnés pour faciliter votre choix :

Le prix : à 9 centimes près, à l'avantage de Syma Mobile, les forfaits présentés sont à moins de 10€ par mois.

La data à l'étranger : la série limitée de NRJ Mobile est plus généreuse si vous vous déplacez régulièrement en Europe et dans les DOM. En effet, elle fournit 14Go utilisables depuis ces destinations, Syma Mobile en propose seulement 7Go.

Les communications depuis la Métropole vers les DOM : l'offre de Syma Mobile est plus avantageuse puisqu'elle inclut les appels, SMS et MMS illimités depuis la Métropole vers les DOM contrairement à celle de NRJ Mobile qui les facturera au tarif en vigueur.

Les petits plus : Syma Mobile vous permet de souscrire à des options payantes si vous souhaitez agrémenter votre offre mobile et ajoute la Norvège, le Liechtenstein ainsi que l'Islande aux destinations depuis lesquelles vous pouvez vous connecter et communiquer de manière illimitée.