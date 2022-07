RED Deal : un Xiaomi Redmi Note 11S offert avec votre nouveau forfait mobile

Jusqu’au 11 juillet (inclus), RED by SFR vous offre encore l’occasion de faire une super bonne affaire avec un nouveau RED Deal. Le principe est simple : souscrivez à un nouveau forfait mobile avec un maxi volume et recevez gratuitement un smartphone Xiaomi neuf valant près de 300 € !

L’offre RED Deal en détail

Proposée occasionnellement par RED By SFR, l’offre RED Deal permet de profiter d’un généreux cadeau en contrepartie de la souscription à l’un de ses forfaits mobiles. Actuellement, le deal proposé donne droit à un smartphone Xiaomi Redmi Note 11S pour la souscription à un forfait mobile 100 Go.

Un forfait mobile avec 100 Go

Ce forfait mobile inclut un volume web mensuel de 100 Go en très haut débit (4G ou 5G), dont 18 Go sont utilisables lors de vos voyages dans les autres pays de l’UE (plus Suisse et Andorre) ou dans les DOM. Notez qu’en cas d’épuisement du volume alloué, la possibilité est offerte d’ajouter une recharge unique de 50 Go à 10 €.

De plus, les appels et SMS sont offerts en illimité vers tous les numéros fixes et mobiles de France (DOM inclus) et d’Amérique du Nord, ainsi que vers les numéros fixes de 52 destinations à l’étranger.

Pendant vos séjours à l’étranger (UE, Suisse, Andorre et DOM), vos appels, SMS et MMS vers ces destinations et vers la France métropolitaine.

Le Xiaomi Redmi Note 11S en cadeau

Lancé au début de l’année, le Xiaomi Redmi Note 11S est un smartphone très élégant. Il est doté d’un écran AMOLED Full HD+ de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. A l’arrière, il embarque un module à quatre capteurs, dont un capteur principal de 108 mégapixels qui permet de prendre des photos nettes et lumineuses. Autre atout majeur de ce smartphone : sa grosse batterie de 5 000 mAh qui est compatible avec la charge rapide à 33 W.

Dans le cadre de cette promo, RED By SFR vous offre un Xiaomi Redmi Note 11S neuf de couleur noire, avec 128 Go de stockage interne.

Xiaomi Redmi Note 11s acheter au meilleur prix Fnac Marketplace

198,00 € Fnac Marketplace

Rakuten 209,00 € acheter Rakuten

Amazon Marketplace 211,99 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Les conditions de l’offre RED DEAL

Réservée aux nouveaux abonnés RED By SFR, l’offre RED Deal est proposée à seulement 15 €/mois, avec un engagement de 24 mois. A la souscription, l’achat d’une carte SIM de 1 € est exigée pour bénéficier de l’offre.