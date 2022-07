Bon plan : Un forfait mobile 20Go à seulement 4,99€ par mois sans engagement !

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan pour changer de forfait mobile, vous devriez apprécier le forfait Le petit de Prixtel à prix mini la première année et même au-delà ! Cette offre promotionnelle est sans engagement et disponible jusqu'au 12 juillet prochain inclus ; nous vous la présentons en détail dans cet article.

Prixtel : une offre mobile à prix mini et neutre en CO2

L'opérateur Prixtel met en avant son offre à prix mini : le forfait Le petit. Celui-ci est toujours proposé à partir de 4.99€ et conserve au-delà un tarif préférentiel au regard de la belle enveloppe data proposée ! En effet, le tarif augmente dèsormais de 3€ contre 5€ au préalable, en duxième année. Pour profiter de ce forfait à prix cadeau, vous avez jusqu'au 12 juillet prochain, 23h59, pour vous décider !

Avant de vous énumérer en détail les garanties proposées par ce forfait mobile, prenons le temps de vous présenter l'opérateur, sa démarche écoresponsable ainsi que le fonctionnement de ses forfaits.

Prixtel est un opérateur qui s'inscrit dans une démarche écoresponsable depuis un certain temps maintenant. En effet, il s'attelle à proposer des forfaits neutres en CO2 et essaie d'étendre sa dynamique auprès de celles et ceux qui le souhaitent pour mettre en place des actions visant la réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) ; il a ainsi accompagné des professionnels du secteur agricole dans cette démarche. Pour compenser les émissions de CO2 liées à l'utilisation des forfaits mobiles ainsi qu'à l'activité de l'entreprise, Prixtel s'est lancé dans la plantation de milliers de chênes et de pins sur son parc situé dans le département du Loir-et-Cher. Avec son Label bas-carbone, Prixtel entend bien développer ses actions chaque année et poursuivre un objectif ambitieux : compenser 100% des émissions de CO2 d'ici 2040 !

Outre la qualité de son service client, attestée par sa première place du podium à la suite d'une enquête organisée par le magazine Capital, l'opérateur s'attache à proposer des forfaits flexibles, dont le prix est le plus juste. Précisément, chaque forfait est constitué de trois paliers data auxquels est attribué un tarif spécifique. De cette manière, votre facture est éditée chaque mois selon le palier que vous avez utilisé, vous donnant les clés pour maîtriser vos dépenses ainsi que votre consommation de data !

Les garanties du forfait Le petit : de 20Go à 40Go dès 4,99€

Le forfait sans engagement Le petit vous offre jusqu'à 40Go d'internet en France métropolitaine à prix réduit la première année d'abonnement tout en gardant un tarif avantageux au-delà !

Voici plus précisément comment se présente l'offre de Prixtel :

jusqu'à 20Go : 4,99€/mois pendant 1 an puis 7,99€

pendant 1 an puis 7,99€ de 20Go à 30Go : 7,99€/mois pendant 1 an puis 10,99€

pendant 1 an puis 10,99€ de 30Go à 40Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€

Si vous êtes amené à vous déplacer à l'étranger, l'opérateur prévoit jusqu'à 10Go utilisables depuis les pays de l'Union européenne comme depuis les départements d'outre-mer. L'usage de ces gigas sera décompté de votre enveloppe data globale.

En ce qui concerne les communications, vous bénéficierez de l'illimité pour appeler et envoyer vos messages à votre convenance en France métropolitaine, depuis les DOM et plus largement au sein de l'Union européenne. Les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole en direction des DOM seront facturés au tarif en vigueur.

Enfin, le forfait Le petit est sans engagement, vous permettant de résilier votre abonnement mobile à tout moment et sans frais.