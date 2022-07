Obtenez un forfait mobile sans engagement avec 70Go dès 5.99€ avec ces deux promos !

Si vous êtes à l'affût d'un bon plan avec 70Go pour changer de forfait mobile, alors cet article devrait vous intéresser ! En effet, on vous propose de découvrir deux forfaits 70Go mis en avant par les opérateurs Syma Mobile et Cdiscount Mobile puis vous aidons à les départager !

Deux forfaits pas chers avec 70Go de 4G

Les opérateurs Syma Mobile et Cdiscount Mobile proposent tous deux un forfait pas cher avec 70Go d'internet, disponibles jusqu'au 12 juillet prochain inclus. Sans engagement, vous aurez l'opportunité de résilier l'un ou l'autre de ces forfaits dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

L'offre 70Go de Syma Mobile est à 8,90€ par mois même après la première année d'abonnement.

Le forfait de Cdiscount Mobile bénéficie quant à lui d'une remise mensuelle de 6€ pendant 1 an. Cela permet aux utilisateurs de verser la somme de 5,99€ par mois au lieu de 11,99€ et d'économiser l'équivalent de 6 mois de forfait au tarif de base.

Syma Mobile et Cdiscount Mobile ajoutent l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein aux destinations depuis lesquelles vous pourrez vous connecter et communiquer de manière illimitée.

Quel forfait mobile 70Go en promo choisir : Syma Mobile ou Cdiscount Mobile ?

Voici nos critères sélectionnés pour vous aider à choisir l'offre mobile qui vous convient le mieux :

Le prix : le forfait de Cdiscount Mobile est plus avantageux la première année d'abonnement. Au-delà, c'est l'offre de Syma Mobile qui sera plus intéressante financièrement.

La data à l'étranger : l'offre de Cdiscount Mobile se montre plus généreuse avec ses 12Go fournis pour surfer sur le net depuis l'UE et les DOM contre les 6Go proposés par Syma Mobile.

L'illimité : les deux forfaits vous feront bénéficier de l'illimité pour communiquer à votre convenance en France métropolitaine comme à l'étranger (UE/DOM). Avec l'offre de Syma Mobile, vos appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole vers les DOM profiteront également de l'illimité.

Les petits plus : Syma Mobile vous permet de profiter gratuitement de l'option "appels internationaux" et vous donne la possibilité de souscrire à l'option "réseau 5G" pour 5€/mois.