Pour l’évènement Amazon Prime Day, realme propose une remise sur le realme Narzo 50i Prime mais pas que

Chaque année, le géant Amazon organise les Prime Days, l’occasion de profiter de remises particulièrement intéressantes sur de très nombreux produits disponibles et pour 2022, realme propose le nouveau smartphone realme Narzo 50i Prime à partir de seulement 109,90 €. En voici tous les détails.

Le smartphone realme Narzo 50i Prime est une proposition intéressante pour les personnes qui souhaitent un second mobile abordable ou pour de jeunes utilisateurs. Il est normalement disponible pour un prix de 139,99 €, mais pendant l’opération Amazon Prime Day, il est proposé à 109,99 € dans sa version 3+32 Go. Pour ce tarif, on a droit à un mobile d’entrée de gamme qui s’appuie sur un écran large de 6,5 pouces de type LCD IPS avec une définition de 720x1600 pixels et une fréquence de 60 Hz pour le rafraîchissement de la surface d’affichage et de 180 Hz pour le taux d’échantillonnage tactile, pris en compte pour la réactivité dans les jeux vidéo. Le realme Narzo 50i Prime est équipé d’un seul capteur photo de 8 mégapixels au dos et d’un capteur à selfie de 5 mégapixels en façade.

Une configuration vraiment d’entrée de gamme

Pour fonctionner, le smartphone realme Narzo 50i Prime dispose d’un processeur UniSoc T612, comme le realme Narzo 50A Prime et une batterie de 5000 mAh. Celle-ci supporte la charge à 10 watts, ce qui n’est pas beaucoup. L’appareil supporte seulement les réseaux 4G et propose du Wi-Fi 5 802.11 n. Il n’est pas compatible NFC, mais dispose d’un port audio pour brancher un casque. Comptez sur la possibilité d’insérer deux cartes SIM. Le smartphone mesure 164,1x75,6 mm pour une épaisseur de 8,5 mm et un poids de 182 grammes. Il profite d’un design épuré avec un dos totalement plat et un bloc optique plutôt discret dont l’objectif principal est installé dans le coin supérieur gauche souligné par une large plaque qui occupe presque toute la largeur de l’appareil. Il est décliné en bleu ou en vert. Pendant les Prime Days d’Amazon, le realme Narzo 50i Prime est proposé à 109,99 € dans sa version 3+32 Go.