Forfait mobile : Dernier jour pour profiter des promotions B&You de Bouygues Telecom dès 4.99€ !

Si vous n'avez pas craqué pour les séries spéciales B&You de Bouygues Telecom, il n'est pas trop tard : ces dernières - sans engagement et en promotion - sont encore disponibles jusqu'à ce soir, 23h59 ! De 5Go à 200Go d'internet, venez les (re)découvrir en détail dans cet article !

Les promotions B&You sans engagement de Bouygues Telecom

L'opérateur Bouygues Telecom avait mis en avant la semaine dernière de nouvelles séries spéciales B&You bénéficiant d'un tarif préférentiel valable même au-delà de la première année d'abonnement !

De 5Go à 200Go d'internet, ces forfaits sont sans engagement, vous permettant de résilier à tout moment et sans frais votre abonnement mobile.

Quelle que soit l'offre que vous choisirez, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages en toute sérénité depuis la Métropole, les départements d'outre-mer et plus largement depuis les pays de l'Union européenne grâce à l'illimité.

De 5Go à 200Go dès 4,99€ par mois sans condition de durée

Idéal pour les petits budgets, le forfait B&You 5Go est à 4,99€ par mois et vous propose jusqu'à 5Goutilisables aussi bien depuis la Métropole que depuis l'étranger (UE/DOM).

Pour disposer de plus de data, trois choix s'offrent à vous. La première offre est le forfait B&you à 12,99€ par mois. Vous profiterez de 80Go pour surfer sur le net en France métropolitaine et de 15Go lors de vos séjours en Europe et dans les DOM.

Pour deux euros supplémentaires, vous pouvez opter pour le forfait B&You 120Go, soit à 14,99€ par mois. Le forfait B&You 200Go vous coûtera quant à lui la somme de 18,99€ par mois. L'une comme l'autre de ces offres vous permettra de vous connecter à hauteur de 20Go lorsque vous voyagez en Europe et dans les DOM.

Amateur de 5G ? La série spéciale 5G est toujours disponible ! Elle vous offrira 130Go en 5G en France métropolitaine et jusqu'à 25Go (4G) utilisables à l'étranger (UE/DOM) au prix de 24,99€ par mois.