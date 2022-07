Fin des énormes promos forfaits mobiles de 15Go à 90Go dès 4.90€ par mois à VIE de cet opérateur

Il n'est pas trop tard pour vous procurer un forfait mobile sans engagement à prix canon garanti à vie. Les cinq énormes promotions de 15 à 90Go dès 4.90€ par mois de cet opérateur Low Cost vous sont présentées dans les lignes qui suivent !

Un forfait pas cher sans engagement et sans condition de durée

Les promotions présentées dans cet article sont disponibles chez le MVNO Syma Mobile. Cet opérateur Low Cost dispose d'un accord pour utiliser le réseau 4G/5G de l'opérateur SFR. Par ailleurs, toutes les offres mobiles commercialisées sur le site en ligne Syma sont sans engagement de durée. Vous ne prenez donc aucun risque et pourrez rompre à tout moment votre abonnement mobile sans aucuns frais.

Les cinq forfaits pas chers en promotion jusqu'au 12 juillet inclus et détaillés un peu plus bas vous sont proposés à des tarifs exceptionnels qui resteront valables même au-delà de la première année d'abonnement.

Des offres mobiles de 15Go à 90Go à maximum 9.90€

Les forfaits Syma Mobile en promotion jusqu'à ce soir minuit incluent tous des appels illimités en France métropolitaine/DOM et en Europe. Vous pourrez aussi échanger des SMS et MMS sans compter depuis ces mêmes zones. Vous aurez également la possiblité d'appeler en illimité depuis la France vers les fixes de 100 destinations et mobiles européens (sauf avec le forfait 15Go à 4.90€ par mois)

Pour ce qui est de l'internet mobile, voici les propositions et les prix :

4.90€/mois : 15Go en France, dont 4Go utilisables en Europe, au Lichtenstein, en Norvége et en Islande

en France, dont 4Go utilisables en Europe, au Lichtenstein, en Norvége et en Islande 6.90€/ mois : 50Go en France, dont 5Go utilisables en Europe, au Lichtenstein, en Norvége et en Islande

en France, dont 5Go utilisables en Europe, au Lichtenstein, en Norvége et en Islande 7,90€/mois : 60Go en France, dont 6Go utilisables en Europe, au Lichtenstein, en Norvége et en Islande

en France, dont 6Go utilisables en Europe, au Lichtenstein, en Norvége et en Islande 8,90€/mois : 70Go en France, dont 6Go utilisables en Europe, au Lichtenstein, en Norvége et en Islande

en France, dont 6Go utilisables en Europe, au Lichtenstein, en Norvége et en Islande 9,90€/mois : 90Go en France, dont 7Go utilisables en Europe, au Lichtenstein, en Norvége et en Islande

Les offres 70Go et 90Go sont disponibles sur le réseau 5G de SFR à condition de souscrire à l'option "réseau 5G" pour 5€ supplémentaires chaque mois.