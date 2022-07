Opération RED DEAL : le Xiaomi Redmi Note 10 Pro offert avec le forfait 100Go

Envie de changer de smartphone sans vous ruiner ? Alors, vous devriez apprécier l'opération RED DEAL avec un smartphone offert en souscrivant au forfait 100Go ! Découvrez dans cet article l'offre promotionnelle de RED by SFR en détail, disponible jusqu'à ce lundi 18 juillet inclus !

RED DEAL : le Xiaomi Redmi Note 10 Pro offert

RED by SFR a lancé il y a deux jours une opération RED DEAL vous permettant d'acquérir un smartphone gratuitement à condition de souscrire au forfait 100Go pendant une durée minimale de 24 mois - forfait que nous vous présentons en seconde partie d'article.

Valable jusqu'au lundi 18 juillet prochain inclus, cette offre met à l'honneur le Xiaomi Redmi Note 10 Pro ! De coloris gris ou bleu, ce smartphone neuf a une valeur de 329€ et vous fera profiter de nombreuses caractéristiques tout aussi intéressantes les unes que les autres. Vous apprécierez les 108 Mpx de l'appareil photo, la capacité de stockage de 128Go, la qualité de l'écran de 6,67 pouces AMOLED 120 Hz, la qualité du son avec Qualcomm Snapdragon 732G ou encore les applis Google qui sont d'ores et déjà intégrées !

Par ailleurs, votre carte SIM vous coûtera la somme de 1€, votre smartphone sera, quant à lui, garanti pendant 24 mois.

Enfin, ce dernier pourra vous être envoyé sous 24 à 48 heures et gratuitement si vous optez pour la livraison en point relais.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

212,35 € Amazon Marketplace

Rakuten 237,55 € acheter Rakuten

Fnac Marketplace 239,00 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Les garanties du forfait 100Go

Le forfait mobile associé à l'opération RED DEAL est le forfait 100Go à 15€ par mois. Pour rappel, en souscrivant à ce forfait, vous vous engagez pour une durée de 2 ans minimum.

Vous pourrez alors surfer sur le net à hauteur de 100Go en France métropolitaine et profiter d'une enveloppe data de 18Go dédiée à votre connexion à l'étranger ; plus précisément depuis les pays de l'Union européenne, les DOM, la Suisse et Andorre.

En ce qui concerne les communications, depuis l'ensemble de ces destinations, vous bénéficierez de l'illimité! Depuis la Métropole, vous pourrez communiquer de la manière suivante :