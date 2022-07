Le Samsung Galaxy S23 Ultra sera équipé d’un capteur photo de 200 mégapixels

L’actuel smartphone haut de gamme Samsung Galaxy S22 Ultra est l’un des meilleurs photophones du moment réussissant de très belles photos et des vidéos d’excellente qualité mettant ainsi la barre très haute. Son successeur, le Galaxy S23 Ultra devrait faire mieux si on en croit la rumeur qui court concernant son capteur principal, un module de 200 mégapixels.

Les smartphones sont aujourd’hui capables de réaliser des photos extraordinaires et ils embarquent des technologies toujours plus avancées pour optimiser le rendu s’appuyant sur des capteurs plus performants d’années en années. Si l’actuel smartphone haut de gamme de Samsung, le Galaxy S22 Ultra propose de très belles photos, ayant obtenu un score de 131 selon DxOMark pour les capteurs à l’arrière et un excellent score de 101 pour les selfies, le Galaxy S23 Ultra, son successeur doit faire encore mieux.

Un nouveau capteur de 200 mégapixels à bord du Galaxy S23 Ultra ?

Le futur Samsung Galaxy S23 Ultra devrait être équipé d’un capteur de 200 mégapixels si on en croit l’un des plus fiables leakers @UniverseIce qui a récemment posté un message sur le réseau social Twitter mentionnant que le prochain modèle phare de Motorola aurait un capteur de 200 mégapixels, le Samsung HP1 étant ainsi capable d’utiliser la technologie binning 4 en 1 de 50 mégapixels mais que le Galaxy S23 Ultra de Samsung aurait aussi un capteur de 200 mégapixels qui ne serait pas encore annoncé à l’heure de l’écriture de ces lignes. Actuellement, nous n’avons connaissance que de deux capteurs de 200 mégapixels tous produits par Samsung : l’ISOCELL HP1 et l’ISOCELL HP3. Ce dernier est un « milieu de gamme » tandis que le premier fera ses débuts sur le smartphone Motorola X30 Pro ou edge 30 Ultra. Celui-ci venant compléter la série edge 30 qui compte déjà la version « classique », le Motorola edge 30 et le Motorola edge 30 Pro. Plusieurs analystes pensent savoir que le module monté au sein du Galaxy S23 Ultra produira de plus belles photos que ces capteurs.

Etant donné que le capteur principal qui serait intégré sur le futur Galaxy S23 Ultra n’a pas encore été annoncé, nous n’avons pas de caractéristiques techniques à analyser permettant d’avoir plus de détails et une vague idée de ses capacités. Nul doute que les prochains mois devraient répondre à ces questions et nous aurons ainsi plus d’informations sur le module qu’il est prévu d’avoir dans le mobile phare du fabricant sud-coréen. La présentation de la série Samsung Galaxy S23 est attendue pour le début de l’année prochaine.

