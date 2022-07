Forfait pas cher : Découvrez la nouvelle Série Limitée Free Mobile !

La nouvelle Série Limitée de Free Mobile est disponible jusqu'au 02 Août inclus. Sans engagement de durée et à prix préférentiel durant une année entière, retrouvez tous les détails de ce forfait Free

La série Limitée Free Mobile jusqu'au 2 Août

Le nouveau compte à rebours pour la série limitée Free Mobile est lancé. Vous avez désormais jusqu'au 2 août inclus pour vous abonner au forfait Free en promotion pendant un an.

Cette série Free est disponible au prix de 11.99€ par mois pendant 1 an. Au-delà des 12 premiers mois, cette offre mobile du quatrième opérateur évoluera automatiquement vers le forfait Free 5G à 19,99€ par mois. Notons que les abonnés Freebox et Freebox Pop bénéficient d'un tarif préférentiel de 15.99€ et 9.99€ par mois respectivement. Ce changement de forfait vous permettra de profiter davantages de services.

Que nous offre la série Free Mobile ?

La série Free inclut une jolie enveloppe Web de 90Go d'internet en France métropolitaine, mais aussi le Free WiFi illimité. Pour vos déplacements à travers l'Europe et les DOM, vous pourrez profiter des 12Go dédiés à votre connexion internet depuis ces zones.

De plus, ce forfait pas cher vous offre de l'illimité pour rester en contact avec vos proches que ce soit par appels, SMS et MMS en France comme à l'étranger (UE/DOM).

Enfin, Free vous donne un accès gratuit au service Free Ligue 1 - Uber Eats avec cette série limitée.

Comment conserver son numéro de mobile pour passer chez Free ?

Vous voulez passer chez Free Mobile tout en conservant votre numéro de mobile actuel, la démarche est simple et gratuite. Lors de la souscription en ligne sur le site de Free, vous devez renseigner votre code RIO. Celui-ci permettra à Free de réaliser le transfert de votre numéro de mobile et de résilier votre ligne auprès de votre opérateur actuel. Grâce à ce code, vous n'avez aucune démarche à faire. Pour récupérer ce code composé de 12 caractéres, il suffit d'appeler le 3179 depuis le mobile concerné par la demande.