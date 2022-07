OnePlus confirme la présentation du OnePlus 10T le 3 août avec un processeur très haut de gamme

Il semble que les choses se confirment pour le line-up de la marque OnePlus puisque son PDG vient d’annoncer que le prochain mobile serait le OnePlus 10T et qu’il serait l’objet d’une présentation officielle en présentiel à New-York début août.

Si la quasi-totalité des marques passent par leurs agences de communication ou leur service marketing pour annoncer de nouveaux produits, chez OnePlus, c’est le PDG qui s’en charge à la faveur de messages postés sur le forum de la communauté. En effet, Pete Lau a publié un billet complet annonçant que le deuxième smartphone phare de OnePlus pour l’année 2022 serait le modèle OnePlus 10T 5G fonctionnant sous OxygenOS 13. Il sera lancé à New-York le 3 août prochain. Le PDG précise qu’il s’agit du premier lancement en personne depuis le OnePlus 7T en 2019 pour cause de pandémie mondiale et ensuite d’expliquer la stratégie de la marque pour lancer son nouveau smartphone sur le marché.

Un processeur très haut de gamme pour un maximum de puissance

Le OnePlus 10T utilise la nomenclature T qui signifie que l’appareil profite de la plus grande puissance disponible actuellement, comme ses prédécesseurs portant le T et donc qu’à ce titre, il est équipé de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Ce chipset est une version évoluée du Snapdragon 8 Gen 1 et promet de meilleures performances ainsi qu’une meilleure efficacité énergétique. Le OnePlus 10T sera donc promis à une plus grande puissance que celle proposée au sein du OnePlus 10 Pro qui est actuellement le seul de la série 10 de la marque.

Pete Lau n’a pas précisé d’autres caractéristiques techniques. Il a toutefois indiqué que l’appareil fonctionnera sous la surcouche OxygenOS 13. Selon lui, cette nouvelle version permet de proposer des améliorations pour les jeux, une meilleure connectivité et des outils de personnalisation avancés. OxygenOS 13 sera proposé, dans un premier temps sur le OnePlus 10 Pro puis, un peu plus tard sur le OnePlus 10T.

Le lancement du OnePlus 10T aura donc lieu au Gotham Hall de New-York le 3 août 2022 à 16h heure française et sera retransmis sur le site de la marque ainsi que sur sa chaine YouTube.