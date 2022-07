Ce forfait mobile 50Go à moins de 7€ n'augmente pas après un an

Si vous êtes à l'affût d'une bonne affaire pour changer de forfait mobile, vous allez à coup sûr apprécier le nouveau forfait flexible de Prixtel, une série limitée lancée à l'occasion de son partenariat avec le LFL Prixtel Day : de 50Go à 130Go d'internet à partir de 6.99€ par mois, même après la première année d'abonnement ! Découvrez le forfait Le penta en détail dans cet article !

Un forfait qui va plaire aux amateurs de League of Legends

La LFL - Ligue Française League of Legends - s'est installée le 21 juillet dernier à La Seine Musicale de Boulogne-Billancourt pour son évènement remarquable : le LFL Prixtel Day de l'été 2022. C'était là l'occasion pour les fans de ce jeu de suivre sur place l'affrontement des 10 meilleures équipes françaises. En tant que partenaire principal, Prixtel avait lancé une nouvelle série limitée permettant aux futurs abonnés de profiter d'un forfait mobile à prix cadeau tout en appréciant une enveloppe data conséquente : jusqu'à 130Go !

Si vous ne connaissez pas Prixtel, prenons quelques instants pour vous présenter ce dernier ainsi que le fonctionnement de ses offres mobiles. Le forfait Le penta vous sera détaillé en seconde partie d'article.

Prixtel est membre du Climate Act et c'est à ce titre qu'il s'attelle au quotidien pour réduire et compenser les émissions de dioxyde de carbone générées par l'utilisation des forfaits mobiles ainsi que par l'activité de l'entreprise. Engagé depuis près de deux années dans une dynamique écoresponsable, l'opérateur propose aux utilisateurs des forfaits neutres en CO2. En 2020, il a ainsi contribué à la plantation de quelque 9000 arbres, des pins et des chênes, sur son parc situé dans le département du Loir-et-Cher. Prixtel poursuit un objectif ambitieux : atteindre 0 émission de CO2 d'ici 2040 ! L'année suivante, il a proposé son accompagnement auprès des professionnels du milieu agricole qui souhaitaient, eux aussi, réduire les émissions de CO2 liées à leurs pratiques et à leurs équipements. Prixtel entend s'investir et financer chaque année un projet dont le but est de protéger la planète.

D'autre part, Prixtel met en avant des forfaits flexibles et donc plus économiques. Pour ce faire, chaque forfait comporte trois paliers data auxquels est attribué un tarif spécifique. Cela vous permet de payer chaque mois le montant correspondant au palier de data consommé, ce dernier étant calculé automatiquement. De cette manière, vous pouvez faire varier votre consommation internet en fonction de vos besoins et de vos envies, mais aussi en fonction de votre budget !

Le forfait Le penta : de 50Go à 130Go dès 6,99€

Avec le forfait Le penta, vous aurez l'opportunité de profiter des 130Go dédiés à votre connexion internet en France métropolitaine. Si vous êtes amateur de jeux vidéos ou encore si vous aimez regarder du streaming de manière régulière, il est possible d'optimiser votre navigation web en souscrivant à l'option 5G ! Cette dernière vous coûtera 8€ supplémentaires chaque mois.

Voici comment se présente l'offre Le penta :

jusqu'à 50Go : 6,99€ par mois

de 50Go à 90Go : 9,99€ par mois

de 90Go à 130Go : 12,99€ par mois

Vous êtes amené à séjourner de temps à autre à l'étranger ? Qu'il s'agisse de voyages-loisirs ou de déplacements professionnels, l'opérateur vous fournit jusqu'à 20Go utilisables depuis les pays de l'Union européenne, DOM inclus. L'usage de ces gigas sera décompté de votre enveloppe data globale.

En France métropolitaine comme depuis ces dernières destinations, vous pourrez bénéficier de l'illimité pour communiquer sans compter ! Les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole vers les DOM seront, quant à eux, facturés au tarif en vigueur.

Sachez enfin que l'offre Le penta est sans condition de durée et sans engagement, vous permettant de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais.