Asus présente son smartphone flagship, le Zenfone 9 au format compact mais ultra performant

La marque Asus vient d’annoncer la commercialisation de son nouveau smartphone haut de gamme, le Zenfone 9. Il s’agit d’un téléphone qui propose un format assez compact pour s’en servir d’une seule main mais qui intègre les meilleurs composants du moment, donc un impressionnant écran et une puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. En voici tous les détails.

Alors qu’on pourrait penser que la tendance sur le marché des smartphones est au grand modèle, Asus ne semble pas de cet avis puisqu’il vient d’annoncer son nouveau téléphone portable, le Zenfone 9 qui reprend la compacité du précédent modèle, le Zenfone 8. En effet, le Zenfone 9 est seulement 2% plus compact que son prédécesseur pour un poids plutôt léger de 169 grammes lorsque la moyenne est plutôt de l’ordre de 195 grammes. Le formes du nouveau modèle ont également été repensé et plusieurs coloris sont disponibles : blanc, bleu, noir ou rouge. Le mobile fait 146,5 mm de haut pour 68,1 mm de large et 9,1 mm d’épaisseur. Certifié IP68, il est totalement étanche à l’eau douce ainsi qu’à la poussière.

Quelle fiche technique pour le Zenfone 9 ?

Techniquement, le Zenfone 9 profite de la puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 offrant les meilleures performances à ce jour pour un mobile sous Android. Elle est associée à 8 ou 16 Go de mémoire vive et propose deux déclinaisons avec 128 ou 256 Go d’espace de stockage interne, selon la configuration choisie. À l’intérieur, il y a un système de refroidissement avancé avec une chambre à vapeur qui permet d’évacuer un maximum de chaleur produite par les composants et de tenter de garder le mobile à une température convenable. Asus promet que l’on peut ainsi enregistrer plusieurs minutes de vidéo avec une qualité Ultra HD à 60 images par seconde pendant plusieurs minutes sans surchauffe. Le smartphone est alimenté par une batterie de 4300 mAh ce qui peut paraître peu par rapport à certains modèles haut de gamme qui vont jusqu’à 5000 mAh surtout que le Zenfone 9 supporte une charge à 30 watts là où certains atteignent 120 watts et se montrent donc beaucoup plus rapides dans ce domaine. Il n’est malheureusement pas question de charge sans fil sur le Zenfone 9. On peut toutefois compter sur la présence d’une prise audio jack 3,5 mm et sur deux haut-parleurs pour un son stéréo et prise en charge des formats aptX HD, aptX Lossless et aptX adaptive. Le format LDAC est également supporté et Asus aurait fait un travail tout particulier concernant la captation audio pour qu’elle soit de la meilleure qualité possible.

Un format compact mais un écran assez grand et deux capteurs photo au dos

Grâce à son format compact, le mobile peut être manipulé d’une seule main et il dispose malgré tout d’un écran de 5,9 pouces sur une dalle AMOLED. Il offre une définition de 1080x2400 pixels compatible HDR10+ et ayant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Asus annonce une luminosité de 1100 cd/m² ce qui est beaucoup, le Samsung Galaxy S22 Ultra, l’une des références dans ce domaine peut atteindre officiellement 1300 cd/m². Le lecteur d’empreinte digitale est installé sur le bouton de mise en veille et pas sous l’écran. Le mobile peut supporter deux cartes SIM simultanément et propose de la 5G ainsi que du Wi-Fi 6E pour avoir les meilleures performances en situation de mobilité.

Enfin, pour la partie photo, le Zenfone 9 est équipé de deux capteurs photo dont un module principal de 50 mégapixels, un Sony IMX766 largement utilisé par d’autres smartphones haut de gamme mais pas que. Il y a également un deuxième capteur, de 12 mégapixels, cette fois pour les prises de vue en mode ultra grand angle. À l’avant, pour les selfies, le capteur de 12 mégapixels est installé derrière un poinçon au niveau de l’écran, dans le coin supérieur à gauche.

Pour accompagner le smartphone, Asus a prévu l’utilisation des systèmes modulables Connex. L’idée est de débuter par une coque de protection qui permet de fixer des accessoires sur la partie inférieure comme une béquille ou un porte-carte, par exemple. Un support pour sac à dos ainsi que d’autres accessoires sont également proposés.

Prix et date de disponibilité pour l’Asus Zenfone 9

Le nouveau smartphone Asus Zenfone 9 (8+128 Go) sera disponible mi-août en noir ou blanc pour un prix de 799 € et à partir de la fin du mois d’août pour les finitions rouges et bleues. La version 8+256 Go du Zenfone 9 sera disponible à partir de mi-août en blanc ou noir pour 849 €. Comptez sur un prix de 899 € pour la version Zenfone 9 16+256 Go uniquement en noir à partir de mi-août.

Pour le lancement, Asus propose une précommande qui est valable à partir du 28 juillet jusqu’au 28 août pendant laquelle toute personne ayant acheté un Zenfone 9 recevra gratuitement un support de sac à dos et peut participer à un jeu concours pour tenter de remporter un voyage pour deux personnes en Thaïlande.