Forfait mobile : Les meilleures promotions avec 100Go à moins de 10€

Envie de faire le plein de data sans exploser votre budget de téléphonie mobile ? Découvrez dans cet article notre sélection de promotions valables jusqu'à ce mardi 2 août, 23h59, avec les opérateurs Syma Mobile, NRJ Mobile, Prixtel et Cdiscount Mobile. 100Go à moins de 10€ par mois et sans engagement ; vous trouverez à coup sûr le forfait qui vous convient le mieux !

Syma Mobile : forfait 100Go à prix réduit

L'opérateur Syma Mobile met en avant une offre avec 100Go dédiés à votre connexion en France métropolitaine au prix de 9,90€ par mois ! Ce tarif préférentiel est valable la première année de votre abonnement. Au-delà, vous verserez 12,90€ chaque mois.

Outre les 36€ d'économies réalisées au bout d'un an, ce forfait pas cher vous permettra de profiter de 7Go (inclus) lorsque vous vous déplacez au sein de l'Union européenne et des DOM, mais également en Norvège, en Islande et au Liechtenstein. Depuis l'ensemble de ces destinations, vous bénéficierez de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble.

Cette offre vous permet également d'apprécier l'option "appels internationaux" gratuitement ainsi que l'option "réseau 5G", qui vous coûtera quant à elle 5€ de plus chaque mois.

NRJ Mobile : série limitée à prix cassé

La série limitée de NRJ Mobile est à prix cassé les 12 premiers mois d'abonnement. En effet, vous pourrez apprécier les 100Go fournis afin que vous puissiez surfer sur le net en France métropolitaine en toute sérénité pour la somme de 9,99€ par mois (pendant 1 an) au lieu de 12,99€ !

Vous voyagez en Europe et dans les DOM ? L'opérateur prévoit une enveloppe data de 12Go pour que vous restiez connecté lors de vos déplacements à l'étranger. Aussi, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter partout au sein de l'Union européenne grâce à l'illimité.

Prixtel : le forfait Le géant à partir de 9,99€

Chez Prixtel, le forfait Le géant (de 100Go à 160Go en France métropolitaine) bénéficie d'une remise mensuelle de 3€ la première année d'abonnement. Les intéressés pourraient donc verser - pour profiter du premier palier data, soit 100Go - 9,99€ par mois. Neutre en CO2, le forfait sans engagement Le géant ouvre la possibilité de souscrire à l'option 5G. Pour ce faire, il faudra vous acquitter de 5€ par mois en supplément. L'opérateur propose par ailleurs jusqu'à 20Go utilisables depuis l'Union européenne et les DOM !

Du côté des communications, vous pourrez profiter des conditions suivantes :

depuis la Métropole : appels illimités vers les numéros de Métropole et d'Amérique du Nord + vers les fixes de l'UE et des DOM / SMS et MMS illimités vers la Métropole

depuis l'UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Cdiscount Mobile : offre limitée à 9,99€

Comme les offres promotionnelles précédemment présentées, celle de Cdiscount Mobile vous permet de profiter de 100Go en France métropolitaine au prix cassé de 9,99€ par mois. Ce prix est valable pendant 1 an avant de retrouver son montant initial : 12,99€ par mois.

Vous pourrez en outre disposer de 12Go lors de vos séjours en Europe* et dans les DOM ainsi que de l'illimité pour communiquer autant que vous le souhaitez depuis ces zones comme depuis la France métropolitaine.

*UE/DOM, Islande, Norvège, Liechtenstein