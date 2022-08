Un nouveau téléphone d’entrée de gamme prochainement chez Vivo, le Y02s

Pour rayonner aux plus grand nombre, l’idée est de proposer une gamme de produits aussi large que possible et c’est notamment pour cette raison que la plupart des marques font cette offre. Vivo a récemment présenté son modèle haut de gamme et doit prochainement annoncer un appareil d’entrée de gamme, le Vivo Y02s dont la fiche technique et le design viennent de fuiter sur la toile. En voici tous les détails.