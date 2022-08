Forfait ajustable pas cher : le nouvel opérateur YouPrice révolutionne le marché

Arrivé tout nouvellement sur le marché français, YouPrice est un MVNO qui se spécialise dans une niche particulièrement intéressante : les forfais ajustables. En partenariat avec deux opérateurs Telecom majeur, ce nouveau fournisseur propose une large gamme de formules qui s’adaptent aux besoins spécifique et au rythme de consommation de chaque utilisateur. Son leitmotiv ? Vous offrir le forfait idéal au prix le plus juste !

YouPrice : des forfaits mobiles flexibles pour un max d’économies

Très avantageux pour les consommateurs, un forfait ajustable repose sur une facturation flexible qui s’adapte à votre consommation en data de chaque mois. C’est simple : au lieu de payer tous les mois un tarif fixe, souvent trop élevé, cette formule tient compte du volume de data que vous avez réellement consommé.

Le tarif appliqué pour les mois au cours desquels vous utilisez moins le service est donc moins élevé. Ce qui vous permet d’éviter les excédents de facturation trop élevés, et donc de faire de réelles économies toute l’année.

Chez YouPrice, trois différents paliers de facturation sont proposés pour chaque formule :

Un palier minimum

Un palier intermédiaire

Un palier maximum

Vous êtes donc sûr, à chaque mois, de payer le prix le plus juste possible pour votre forfait mobile, et de gérer au mieux votre budget.

Les offres YouPrice : 4 formules pour tous les profils d’utilisateurs

Afin de répondre le plus efficacement possible aux besoins spécifiques des utilisateurs, YouPrice propose 4 formules de forfaits ajustables pas chers. Chacune d’elles se décline en deux options, en fonction de l’opérateur partenaire que vous choisissez.



Car il faut savoir que YouPrice ne collabore pas avec un seul, mais plutôt deux opérateurs : SFR et Orange. Couvrant tous deux l’ensemble du territoire métropolitain, ces derniers permettent de profiter du haut débit (4G/4G+/5G) partout où vous allez.



Avec YouPrice, chacun d’eux propose un forfait spécifique pour chaque formule. Lors de la souscription, c’est vous qui choisissez l’opérateur et le forfait qui vous conviennent le mieux parmi les suivants :

Le One : de 11 à 33 Go

Ce mini forfait démarre dès 4,49 €/mois (9,99 €/mois après la première année) avec SFR. Pour le forfait Orange, il est à partir de 5,49 € pendant les 12 premiers mois, puis 9,99 €.

L’Essential : de 66 à 111 Go

Offrez-vous plus de volume et plus de liberté avec cette formule. Elle démarre à 6,49 €/mois pendant les 12 premiers mois (puis 12,99 €/mois) chez SFR. Orange la propose, pour sa part, à partir de 7,49 € la première année, puis 12,99 €/mois.

Le Plus : de 111 à 155 Go

Plus de possibilités et plus d’économies sont envisageables avec la formule Le Plus ! Avec un prix d’entrée à 9,49 €/mois pendant les 12 premiers mois, ce forfait reste sous la barre des 10 € chez SFR. Avec Orange, vous démarrez à 10,49 €/mois pendant la première année, puis 15,99 €/mois.

L’Optimal : de 166 à 222 Go

C’est le maxi forfait ajustable idéal ! Streamez et téléchargez un max de contenu quand vous le souhaitez et faites des économies pendant les mois au cours desquels vous êtes peu connecté.

Tarif SFR : à partir de 10,49 €/mois pendant 12 mois, puis 16,99 €/mois ;

pendant 12 mois, puis 16,99 €/mois ; Tarif Orange : à partir de 11,49 €/mois pendant 12 mois, puis 16,99 €/mois.

La téléphonie et les usages à l’étranger également inclus

Quelle que soit la formule YouPrice à laquelle vous souscrivez, celle-ci inclut, en plus du volume de data Internet, des services de téléphonie illimitée.

Vous disposez notamment des appels, SMS et MMS illimités dans toute la France métropolitaine, mais également depuis l’UE et les DOM pour vos courts séjours dans ces zones. En fonction du forfait souscrit, certaines limites et spécificités s’appliquent.

De plus, tous les forfaits ajustables YouPrice incluent une enveloppe web mensuelle utilisable depuis l’UE et les DOM :

11 Go pour la formule Le One ;

14 Go pour L’Essential

16 Go pour Le Plus

22 Go pour L’Optimal

Des forfaits mobiles sans engagement

Tous les forfaits ajustables commercialisés par YouPrice sont sans engagement. Vous êtes donc libre de résilier à tout moment, et sans aucun frais.

VOIR LES OFFRES YOUPRICE