Xiaomi Redmi 11T 5G : avec -32% de réduction, voici la meilleure offre du moment !

Pour préparer la rentrée qui arrive à grand pas, voici l’offre à ne pas rater pour acheter le Xiaomi 11T 5G au meilleur prix ! Profitez d’une réduction immédiate de -32% qui va faire chuter son prix de façon incroyable. On vous dévoile dès maintenant tous les détails de cette offre promotionnelle pour que vous puissiez en bénéficier au plus vite.

Le prix du Xiaomi 11T chute grâce à cette offre promotionnelle incroyable

Envie d’un nouveau smartphone Xiaomi pour attaquer la rentrée 2022 sur une bonne note ? Voici la meilleure offre du moment pour acheter le très performant Xiaomi 11T 5G au prix le plus bas. Sur le site de Rakuten ce très bon smartphone voit son prix chuter grâce à une réduction immédiate de -32%. Ainsi, vous pouvez l’acheter pour 383.88€ au lieu de 569€. Faites une économie instantanée de 185.12€. Voila de quoi commencer l’année de façon très agréable.

De plus, en achetant ce smartphone neuf chez Rakuten, recevez 19.19€ sur votre cagnotte. Utilisez cette dernière pour diminuer la facture de votre prochain achat sur le site de ce marchand. Vous pourrez à nouveau vous faire plaisir à petit prix. Profitez également d’une livraison gratuite et rapide. En le commandant aujourd’hui, vous aurez votre nouveau smartphone entre les mains dans quelques jours seulement.

Xiaomi 11T 5G : une fiche technique solide pour un smartphone performant

Le Xiaomi 11T à prix canon chez Rakuten est gris. Il pèse 203 g et a pour dimensions 164,1 x 76,9 x 8,8 mm. Au niveau de l'écran, le 11T, smartphone de Xiaomi, est équipé d'une dalle Amoled avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 2400 X 1080 px de définition et une diagonale de 6,67 pouces. À noter que l'écran est également enrichi de la reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un capteur d'empreinte digitale.

Pour vos photos et vidéos, le 11T embarque quatre modules photos, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal se caractérise par 108 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.75. Pour sa part, le deuxième objectif arrière intègre une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière propose, lui, 5 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. L’objectif avant possède quant à lui 16 Mpx de résolution. Par le biais de cet appareil, lisez ou capturez des clips vidéo en 4K. Ce mobile est doté d'un stabilisateur électronique.

Du côté des performances, le portable embarque une puce MediaTek Dimensity 1200. Cette puce a un processeur 8 cœurs cadencé à 3 GHz. Elle est aussi dotée d'une puce graphique Mali G77 MC9. D'un point de vue RAM, l'appareil est épaulé par 8 Go et d’un espace de stockage de 128 Go. Sur le plan réseau et connectivité, le portable est équipé de la 5G ainsi que du wifi 6. L'appareil utilise la version Android 11. D'un point de vue de l'autonomie, il est alimenté par une batterie d'une capacité de 5 000 mAh. Pour recharger votre mobile à tout moment, la batterie est compatible avec la charge rapide 67 W.