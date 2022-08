Dernier jour pour ces 5 forfaits pas chers avec 20, 40, 50, 70 ou 100Go dès 4.90€ par mois

C'est le dernier jour pour profiter des promotions mises en avant par Syma Mobile ! De 40Go à 100Go d'internet dès 5,90€ par mois, sans engagement, l'illimité... Découvrez dans cet article toutes les offres mobiles à prix cadeau proposées par l'opérateur et trouvez celle qui vous convient le mieux !

Des forfaits en promotion jusqu'à ce soir

Syma Mobile a mis en avant depuis quelque temps déjà quatre forfaits mobiles bénéficiant d'un tarif avantageux valable la première année de souscription, voire sans limitation de durée ! Ces derniers sont encore disponibles, mais seulement jusqu'à ce soir, 23h59 !

De 20Go à 100Go, ces offres sont sans engagement, vous permettant de résilier dès que vous le souhaitez et sans frais l'un ou l'autre de votre abonnement.

Pour agrémenter votre offre mobile, l'opérateur met à disposition des options payantes, activables en quelques clics et résiliables à tout moment. "Appels illimités", "International", "appels & SMS illimités + 5Go depuis USA" en sont des exemples. Le tarif de ces options varie entre 4€ et 20€ par mois.

De 20Go à 100Go dès 5,90€

Quelle que soit l'offre que vous choisirez, vous pourrez communiquer à votre guise en France métropolitaine, depuis les DOM et plus largement depuis les pays européens*. L'illimité s'applique également pour les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole en direction des DOM !

La première offre est le forfait 20Go à 4.90€ par mois à VIE. Vous pourrez alors surfer sur le net à hauteur de 20Go en France métropolitaine et apprécier jusqu'à 5Go (inclus) pour vous connecter en Europe* et dans les DOM.

Si vous souhaitez bénéficier davantage de data, quatre choix s'offrent à vous :

5,90€/mois : 4 0Go en France métropolitaine, dont 6Go utilisables depuis UE*/DOM

: 4 en France métropolitaine, dont utilisables depuis UE*/DOM 6,90€/mois à VIE : 50Go en France métropolitaine, dont 7Go utilisables depuis UE*/DOM

en France métropolitaine, dont utilisables depuis UE*/DOM 7,90€/mois : 70Go en France métropolitaine, dont 10Go utilisables depuis UE*/DOM

en France métropolitaine, dont utilisables depuis UE*/DOM 9,90€/mois : 100Go en France métropolitaine, dont 20Go utilisables depuis UE*/DOM

Le forfait 40Go passera à 8.90€ par mois au delà de la première année, l'offre 70Go augmentera à 10,90€ par mois après la première année d'abonnement et le forfait 100Go à 12,90€ par mois.

Les trois offres 50Go, 70Go et 100Go vous permettent de profiter gratuitement de l'option "appels internationaux". Le forfait 100Go vous donne, quant à lui, la possibilité de souscrire à l'option "réseau 5G" pour 5€ supplémentaires chaque mois.

*UE, Norvège, Islande, Liechtenstein