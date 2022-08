Duel de forfait mobile ajustable à 5€ par mois : Le One de YouPrice vs Le petit de Prixtel

Des forfaits à prix réduits pendant 1 an

Un nouvel opérateur se lance sur le marché des forfaits mobiles flexibles et sans engagement : YouPrice. Il propose le même fonctionnement que Prixtel : trois paliers data par forfait, permettant aux utilisateurs de varier leur consommation de data et de payer le prix correspondant à leur utilisation réelle d'internet ! En ce moment, les deux opérateurs mettent en avant un forfait mobile à moins de 5€ par mois et sans engagement.

L'offre Le One de YouPrice démarre à 4,49€ par mois et se présente comme suit :

jusqu'à 11Go en France : 4,49€/mois pendant 1 an puis 9,99€/mois

en France : pendant 1 an puis 9,99€/mois de 11Go à 22Go en France : 5,49€/mois pendant 1 an puis 12,99€/mois

en France : pendant 1 an puis 12,99€/mois de 22Go à 33Go en France : 6,49€/mois pendant 1 an puis 14,99€/mois

Jusqu'au 16 août inclus, le forfait Le petit de Prixtel propose quant à lui :

jusqu'à 30Go en France : 4,99€/mois pendant 1 an puis 7,99€/mois

en France : pendant 1 an puis 7,99€/mois de 30Go à 40Go en France : 7,99€/mois pendant 1 an puis 10,99€/mois

en France : pendant 1 an puis 10,99€/mois de 40Go à 50Go en France : 9,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€/mois

Quel forfait ajustable choisir ?

Voici les critères que nous avons sélectionnés pour vous aider à faire votre choix :

Le prix : en termes de tarif et compte tenu de l'enveloppe data proposée plus conséquente - tous paliers data confondus -, le forfait Le petit est plus intéressant, et ce, même au-delà de la première année d'abonnement.

La data en France métropolitaine : comme évoqué précédemment, le forfait Le petit se montre plus généreux. De 30Go à 50Go avec ce dernier contre 11Go à 33Go avec l'offre Le One.

La data utilisable depuis l'UE et les DOM : le forfait Le One prend la première place, de peu, avec 1Go supplémentaire (11Go contre 10Go avec le forfait Le petit).

Le réseau : le forfait Le One est disponible au choix avec le réseau Orange ou SFR. L'offre Le petit est valable sur le réseau SFR.

L'illimité : les deux offres proposent l'illimité pour communiquer sans compter aussi bien depuis la Métropole que depuis l'UE et les DOM.