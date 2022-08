Nothing Phone 1 vs Google Pixel 6a : lequel choisir ?

Votre cœur balance entre le Google Pixel 6a et le Nothing Phone 1 ? Il y a de quoi ! Le nouveau milieu de gamme pratique et très performant de Google, et le très original Nothing Phone 1 possèdent tous les deux de solides arguments. De plus, ils sont tous les deux commercialisés à des prix très proches. Alors, lequel choisir ?

Nothing Phone 1 et Google Pixel 6a : deux designs originaux

Reprenant en grande partie le look de ses aînés, le Google Pixel 6a se distingue assez clairement de la concurrence avec son design anguleux et la large bande noire qui traverse sa coque arrière de part et d’autre. Ses coloris de finition sont également assez atypiques : Charbon, Galet et Sauge.

Cependant, si c’est de l’originalité que vous recherchez, le Nothing Phone (1) est inégalable. Sa coque arrière transparente en verre Gorilla Glass 5 sous laquelle est installée un réseau de LED en glyphe rend en effet ce smartphone totalement unique.

Pour ce qui est de l’étanchéité, le smartphone de Google se révèle toutefois plus résistant, avec sa certification IP67 (contre IP53 pour le Nothing Phone) qui lui permet de résister à la poussière et à une immersion dans l’eau (jusqu’à 1 m pendant 30 minutes).

Côté écran : avantage Nothing Phone

Plus grand (6,55 pouces contre 6,1 pouces), l’écran du Nothing Phone 1 est également plus fluide que celui du Pixel 6a avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz (contre 90 Hz). De plus, cet écran AMOLED est compatible HDR 10+(contre HDR 10) et offre une luminosité maximale de 1200 nits. Il est par ailleurs mieux protégé que celui de son homologue avec son revêtement en verre Gorilla Glass 5.

Nothing Phone 1 Vs Google Pixel 6a : lequel est le plus performant ?

Avec sa puce Google Tensor gravé en 5 nm et cadencée à 2,8 GHz, le Pixel 6a promet de solides performances et une excellente gestion du multitâches. Cependant, sa RAM de 6 Go peut présenter certaines limites.

En face, la puce Snapdragon 778G+ du Nothing Phone 1 est couplée à 8 ou 12 Go de RAM et possède une fréquence d’horloge maximum de 2,5 GHz. Sur le papier, ces deux smartphones se valent donc assez.

Les deux appareils sont, bien entendu, compatibles avec la 5G, mais aussi avec le WiFi 6.

Et pour la photo ?

Ne vous fiez pas à la quantité de pixels ou au nombre de capteurs ! Avec son duo de capteurs arrière de 12,2+12 mégapixels, le Google Pixel 6a délivre des photos plus nettes que son concurrent du jour et ses deux capteurs de 50 mégapixels.

Quoi qu’il en soit, ces deux caméras arrière permettent de filmer jusqu’en 4K à 30 ou 60 images par seconde.

Plus d’autonomie pour le Google Pixel 6a

Avec une capacité de 4 500 mAh, la batterie du Nothing Phone 1 offre 18 heures d’autonomie. Elle tient cependant moins longtemps que celle du Google Pixel 6a et ses 4 305 mAh qui permet une utilisation de plus de 24 heures. Ce qui s’explique essentiellement par l’efficacité énergétique du processeur Google Tensor.

La batterie du Nothing Phone 1 se recharge cependant plus vite grâce à la technologie de recharge rapide à 33 W (contre 18 W pour le smartphone Google).

Alors, quel smartphone choisir entre le Nothing Phone 1 et le Google Pixel 6a ?

Si vous recherchez avant tout un smartphone qui crée l’effet « Waouh » à tous les coups, le Nothing Phone 1 sera sans doute votre choix naturel. Ce smartphone atypique possède également un excellent écran et offre une solide autonomie.

Plus compact, le Google Pixel 6a conviendra sans doute un peu plus aux adeptes de photophones. Sa bonne étanchéité et les bonnes performances de sa puce Google Tensor sont également à son actif.

Pour rappel, le Nothing Phone 1 est à partir de 469 € (hors promotion), tandis que le Google Pixel 6a démarre à partir de 459 €.