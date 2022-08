Motorola Moto X30 Pro débarque avec son capteur de 200 mégapixels, un nouveau champion de la photo ?

La présentation officielle devait avoir lieu début août avant d’être annulée et c’est finalement quelques jours plus tard que la marque a dévoilé toutes les caractéristiques techniques de son nouveau fer de lance pour le marché des smartphones haut de gamme avec le Moto X30 Pro. Pour le moment, il est proposé uniquement pour le marché chinois mais nous devrions en profiter dans les prochains mois puisqu’il pourrait être disponible sous le nom de Motorola edge 30 Ultra.

Motorola Moto X30 Pro : Une configuration photo des plus musclées

En attendant, sachez que le nouveau smartphone haut de gamme de la marque est doté d’un capteur photo Samsung ISOCELL HP1 embarquant 200 mégapixels. Il est associé à la technologie Chameleon Cell qui utilise la technique du pixel binning en mode 2x2 ou 4x4 afin de capturer des images en 50 mégapixels pour le premier cas et 12,5 mégapixels pour le deuxième. Cela permet notamment d’obtenir plus de luminosité sur les clichés grâce à une combinaison des photos prises. Bien entendu, l’utilisation du « plein format » de 200 mégapixels est possible proposant alors un maximum de détails. À l’heure actuelle, ce capteur est le premier du genre à être commercialisé ce qui peut donner une longueur d’avance à ce smartphone par rapport à la concurrence, si toutefois la partie logicielle suit étant donné que seul le capteur ne fait pas la qualité de la photo finale, le traitement d’image étant également à prendre en compte.

En outre, on peut aussi compter sur la présence d’un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, comme sur le Oppo Find X5 Pro, par exemple et sur un téléobjectif de 12 mégapixels pouvant offrir un zoom optique 2x. Le mobile est capable de filmer avec une définition Ultra HD 8K à 30 images par seconde notamment grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 installé à bord. Pour les selfies, là aussi, le mobile ne fait pas dans la demi-mesure et dispose d’un capteur de 60 mégapixels.

Quelles autres caractéristiques ?

Concernant les autres caractéristiques techniques, le Moto X30 Pro est équipé d’un écran avec une dalle AMOLED de 6,67 pouces profitant d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz avec un lecteur d’empreinte digitale dessous pour identifier son propriétaire. Il est compatible HDR10+ et proposerait une luminosité maximale de 1250 cd/m². Il y a 8 ou 12 Go de mémoire vive et jusqu’à 512 Go d’espace de stockage interne qui serait non extensibles. La batterie a une capacité de 4610 mAh avec la possibilité d’une charge rapide à 125 watts pour une recharge complète en moins de 19 minutes. Notez la charge sans fil en cas de besoin avec une puissance de 50 watts, via des chargeurs adaptés.

Le Motorola Moto X30 Pro a été annoncé pour le marché chinois à un prix de 500 € pour la configuration la plus légère. Nous attendons une annonce officielle pour sa déclinaison sur les autres marchés.