Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G : avec cette offre promotionnelle, il est à prix canon !

Incroyable, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G est en promotion à moins de 300€

Envie de changer de smartphone ? Avec les promotions en cours, c'est le moment idéal pour trouver un nouveau téléphone Xiaomi au meilleur prix. Vous trouverez par exemple l'excellent Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G à prix canon chez Rakuten en ce moment même. Proposé avec une réduction immédiate de -21%, il devient 78.27€ moins cher qu'habituellement. Vous pouvez donc l'acheter au petit prix de 290.73€ au lieu de 369€. Faites ainsi une belle économie.

En plus chez Rakuten, vos achats vous rapportent de l'argent ! En commandant le Redmi Note 11 Pro, recevez 14.54€ sur votre cagnotte. Elle sera idéale pour réduire le montant de votre prochaine commande sur le site de ce marchand. Ce smartphone neuf vous sera expédié gratuitement à domicile.

Les caractéristiques principales du Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G en promotion chez Rakuten est de couleur grise. Il a un poids de 202 g et mesure 164.19 x 76.1 x 8.12 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP53 : il est protégé contre la poussière et peut résister à l'eau. L'écran AMOLED Dot Display du smartphone Redmi Note 11 Pro 5G est doté de 6,67 pouces de diagonale, d'une définition de 2400 X 1080 px et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale pour vous authentifier et d'un moteur de reconnaissance faciale.

Cinq objectifs sont présents sur le Redmi Note 11 Pro 5G pour tout ce qui est photos et vidéos, quatre modules arrière et un module frontal pour capturer des selfies réussis. L'objectif principal est doté de 108 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.9. Le deuxième objectif arrière intègre, lui, une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Au niveau du troisième objectif arrière, il possède 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière intègre quant à lui une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de FOV 118 °. L'objectif avant se caractérise pour sa part par 16 Mpx de résolution. Sur le plan des clips vidéo, l'appareil est capable d'enregistrer en 4k.

Sous le capot, ce portable est doté de la puce Snapdragon 695, épaulée par une RAM de 6 Go et par un espace de stockage de 128 Go. Ce SoC propose un processeur 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz ainsi qu'une puce graphique Adreno 619. Pour ce qui est de la connectivité et du réseau, l'appareil a la 4G et la 5G ainsi que le wifi 5 (ac). Android 11 est installé sur l'appareil. Côté endurance, ce smartphone est équipé d'une batterie d'une capacité de 5 000 mAh avec charge rapide 67 W.