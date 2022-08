L'Oppo Find X5 Lite devient moins cher grâce à cette promotion !

Voici un bon plan pour acheter l'Oppo Find X5 Lite au meilleur prix

Après vous avoir parlé de la promotion du Samsung Galaxy A52s, voici une deuxième offre qui devrait vous intéresser si vous avez envie de changer de smartphone très prochainement. Un peu plus performant et donc un peu plus cher, l'Oppo Find X5 Lite voit son prix chuter chez Boulanger pour la rentrée. Affiché avec une réduction de -12%, le Find X5 Lite est 60€ moins cher en ce moment. C'est le moment de se faire plaisir tout en profitant des offres incroyables de la rentrée.

Pour l'occasion, Boulanger vous offre en une protection d'écran adaptée. Pour en profiter, il faut simplement choisir le retrait en magasin comme mode de livraison. La livraison à domicile reste gratuite et un paiement en plusieurs fois est également possible.

Toutes les caractéristiques de l'Oppo Find X5 Lite

L'Oppo Find X5 lite en promotion chez Boulanger est noir. Il pèse 173 g et mesure 160.6 x 73.2 x 7.81 mm. Un port USB Type-C 2.0 est disponible sur l'appareil. Deux cartes nano SIM peuvent être utilisées. Le smartphone Find X5 lite est équipé d'un écran Amoled d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz, de 2400 X 1080 px de définition et d'une diagonale de 6,43 pouces. À noter que l'écran est également enrichi de la reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un capteur d'empreintes digitales.

Pour les photos et vidéos, quatre objectifs sont présents sur le Find X5 lite, trois modules arrière et un à l'avant pour capturer vos plus beaux selfies. L'objectif principal est doté de 64 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.7. Quant à lui, le deuxième objectif arrière propose 8 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.25. Le dernier objectif arrière intègre, lui, une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif frontal se caractérise pour sa part par 32 Mpx de résolution. Réalisez vos clips vidéo en 4k. Ce portable embarque un stabilisateur électronique.

Ce mobile est doté de la puce Mediatek Dimensity 900, épaulée par une RAM de 8 Go et par une mémoire interne de 256 Go. Cette puce a par ailleurs un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz ainsi qu'une puce graphique Mali G68 MC4. Du point de vue réseau et connectivité, l'appareil possède la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6 (ax). L'appareil est livré sous la version Android 11. Sur le plan de l'autonomie, ce smartphone est doté d'une batterie d'une capacité de 4 500 mAh. Pour charger votre portable en un rien de temps, vous pouvez compter sur la charge rapide 65 W.