Nouveau smartphone Motorola edge 2022, des arguments pour séduire ?

La marque Motorola développe son offre de smartphones avec le nouveau modèle edge 2022 positionné en milieu de gamme. Celui-ci vient d’être officialisé pour certains marchés proposant une large connectivité, un design léger, la charge sans fil et inversée et un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. En voici tous les détails.

Le nouveau smartphone Motorola edge 2022 est un appareil qui appartient au segment des milieux de gamme. Il vient donc concurrencer les Google Pixel 6a, Samsung Galaxy A53 5G ou Nothing phone (1) pour ne citer qu’eux. Sur ce créneau, difficile de faire la différence même si les mobiles cités précédemment possèdent des arguments de poids pour tenter de se démarquer et de séduire un public aussi large que possible.

Un bel écran 6,6 pouces AMOLED 144 Hz pour tenter de se différencier

Ainsi, pour cela, le nouveau Motorola edge 2022 embarque un écran de 6,6 pouces en diagonale avec une dalle AMOLED pour des noirs extrêmement profonds et des couleurs éclatantes. Il offre une définition de 1080x2400 pixels comme les autres mais ce qui fait la différence, c’est sa fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz, à l’image d’autres mobiles de la marque. Cette fréquence permet d’obtenir l’affichage fluide des pages lorsqu’il s’agit de les faire défiler, comme lorsqu’on consulte les murs des réseaux sociaux, par exemple. Cette caractéristique est également intéressante et pertinente dans les jeux vidéo. Notez au passage que l’écran est compatible HDR10+ afin de profiter des rendus exceptionnels proposés par certaines plateformes de streaming. En façade, la surface d’affichage occupe 91,32% de l’avant du smartphone ce qui laisse très peu de place aux bordures. Le smartphone mesure 160,86x74,24 mm pour un poids de 7,99 mm. Il ne fait que 170 grammes sur la balance ce qui est léger quand on sait que le poids moyen d’un mobile est plutôt de 195 grammes. L’appareil peut officiellement résister à des éclaboussures mais pas plus.

Des arguments de poids pour séduire : charge sans fil, Wi-Fi 6E et large connectivité

Le smartphone Motorola edge 2022 est animé par la puce MediaTek Dimensity 1050 encore très récente associée à 8 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 256 Go est disponible pour l’enregistrement des données et l’installation d’applications sous Android 12 avec une très légère surcouche logicielle. Notez l’intégration du lecteur d’empreinte digitale sous l’écran pour identifier son propriétaire. On peut compter sur la présence d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec la charge à 30 watts. Pratique, le mobile peut se recharger sans fil et propose la charge inversée ce qui est rare pour ce segment de marché. Le Motorola edge 2022 est compatible avec les réseaux 5G. Il propose du Wi-Fi 6E, soit la plus rapide des normes Wi-Fi actuellement en vigueur. Bien entendu, il est également compatible Bluetooth et NFC. Le son est stéréo depuis deux haut-parleurs avec une certification Dolby Atmos et il y a trois microphones pour capter le son environnant, le cas échéant. Enfin, pour les photos et les vidéos, le Motorola edge 2022 profite d’un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement pour limiter les bougés, d’un objectif ultra grand-angle de 13 mégapixels sur 120 degrés qui s’occupe également des prises de vue en mode macro et il y a également un objectif pour optimiser les portraits. Pour les selfies, il y a un capteur de 32 mégapixels installé derrière le poinçon, en façade.

Pour le moment, le smartphone Motorola edge 2022 est uniquement proposé sur le site américain de la marque et nous attendons une annonce officielle pour sa commercialisation en France.