Forfait mobile : Dernière chance pour profiter de la Série Free Mobile 110Go à prix canon

La promo de rentrée de l'opérateur Free Mobile arrive à sa fin ce mardi 30 Août à minuit. Il ne vous reste donc plus que quelques heures pour profiter de ce bon plan forfait mobile avec le plein de data à prix réduit. Vous voulez en savoir plus sur cette bonne affaire du quatrième opérateur ? On vous dit tout dans la suite de cet article

Dernier jour pour le maxi forfait Free Mobile 110Go à prix promo

La promo spéciale rentrée 2022 de l'opérateur Free Mobile prend fin ce mardi 30 Août minuit. Vous pouvez donc encore profiter de cette série limitée avec le plein de data à prix canon. Le quatrième opérateur offre en effet 110Go de données mobiles pour seulement 13.99€ par mois. Cette offre mobile sans engagement de durée est en promotion pour une période de 12 mois. A l'issue de la première année, l'abonnement bascule automatiquement sur le forfait Free Mobile à 19.99€ par mois incluant 210Go de 4G/5G.

En craquant pour la série limitée Free Mobile, vous profiterez :

Une enveloppe Web de 110Go à consomme jusqu'en 4G/4G+ en métropole,

à consomme jusqu'en 4G/4G+ en métropole, 12 Go de data depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE

depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE Appels, SMS et MMS illimités en France, depuis les DOM ou depuis l'Union européenne

en France, depuis les DOM ou depuis l'Union européenne Application Free Ligue 1 inclus

La portabilité du numéro de mobile, comment ça se passe ?

Vous êtes intéressés par ce forfait Free Mobile et désirez conserver votre numéro de mobile actuel ? La portabilité de votre numéro de mobile est possible et sans frais. Pour effectuer le transfert de votre numéro de téléphone, il vous suffit de renseigner votre code RIO lors de l'enregistrement de votre commande. Ce code composé de 12 caractères servira à Free pour réaliser le transfert de votre numéro de mobile et pour résilier votre ligne auprès de votre opérateur actuel. Pour obtenir ce code, composez le 3179 depuis la ligne mobile concernée par la demande.